Trupele ucrainene se laudă cu o nouă victorie. Acestea au reușit să doboare două nave ”Raptor” ale Rusiei cu ajutorul dronelor. Victoria a fost stabilită în Mare Neagră, în apropiere de Insula Șerpilor, luni dimineață.

Mastodonții de mare viteză ale Kremlinului au fost doborâte, iar ucraineni cred că acestea s-au scufundat imediat, după ce au fost lovite cu rachete lansate de dronele ucrainene.

Toată operațiunea a fost filmată de dronele Ucrainei, iar imaginile au fost publicate pe Twitter.

În imaginile publicate, se poate vedea cum navele rusești au fost lovite de drone, iar la scurt timp se vede explozia. Una dintre cele era staţionată, în timp ce alta se afla în mişcare.

BREAKING:

The Russian Navyv suffered heavy losses this morning.

2 Russian Raptor patrol boats were struck by Ukrainian Bayraktar TB-2 drones in the Black Sea near the famous Snake Island.

Looks like they joined the Moskva on the bottom of the sea. pic.twitter.com/KtidRBuMBn

— Visegrád 24 (@visegrad24) May 2, 2022