Dormea pe străzi și își ducea viața de pe o zi pe alta. Românul care a devenit lider în IT și a demonstrat că totul este posibil: povestea tânărului Timmy Ghiurău

Dacă ai văzut The Pursuit of Happyness (În căutarea fericirii), cu Will Smith, probabil că ești deja familiarizat cu acest gen de poveste. La fel ca în cazul filmului menționat anterior, și cazul pe care îl vom relata acum este unul cât se poate de real, cu toate că, momentan, nu a făcut nimeni un film despre asta. Însă nu este timpul pierdut, desigur.

Timotei (Timmy) Ghiurău este unul dintre exemplele menite să ne arate că, dacă ne dorim cu adevărat ceva, acel lucru poate deveni realitate. Important este să ne găsim puterea să trecem peste obstacole și să fim conștienți că trebuie să facem anumite sacrificii pentru asta, se arată într-un reportaj Prima TV.

Mama lui l-a sfătuit să se întoarcă acasă

Imediat după terminarea liceului, Timmy Giurău a plecat cu 1.000 de euro în buzunar în Copenhaga, sperând să-și continue acolo studiile.

Însă cum socoteala de acasă nu se potrivește mereu cu cea din târg, odată ajuns în capitala daneză, tânărul s-a izbit de primele greutăți. Camera de cămin în care spera să locuiască nu mai era disponibilă, așadar a fost nevoit să se refugieze, luni de zile, pe băncile aeroportului, dar și în gară.

Ulterior, a reușit, cu chiu-cu vai să închirieze o rulotă, însă nici aceasta nu avea să fie o locuință prea confortabilă, de vreme ce nu era încălzită.

Chiar și așa, Giurău nu s-a dat bătut și a ales să-și continue visul, acela de a studia ingineria. Și a reușit.

Ambițios și sigur pe capacitățile sale, norocul i s-a arătat, la un moment dat. Și-a continuat studiile și nu s-a lăsat răpus de greutăți.

Conform poveștii, mama sa i-ar fi spus, la un moment dat, să se întoarcă acasă, în România. Lesne de înțeles că acesta a refuzat invitația și și-a continuat glodurosul drum către glorie.

A ajuns să lucreze pentru o firmă care produce jocuri pe computer și, ulterior, a fost remarcat și de alții.

În prezent, bărbatul este lider în inovație în una dintre cele mai mari companii producătoare de autoturisme din lume.

De întors, s-a întors acasă, însă nu de tot, ci numai pentru a-și face cunoscută povestea. Fără dar și poate, Timmy Ghiurău dă un exemplu tuturor tinerilor talentați dar sufocați de problemele financiare.