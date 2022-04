Dispar firme românești pe bandă rulantă: patronii se uită cu groază la cifre

Perioada dificilă pe care o traversăm din punct de vedere economic se reflectă și în evoluția mediului de business din țara noastră. Din nefericire, asistăm la un val de firme radiate, consemnându-se o creștere de două cifre, față de aceeași perioadă a anului trecut.

Patronii din România se confruntă cu multiple provocări financiare. Scumpirile la facturi, dar și la materiile prime, creșterea cheltuielilor per ansamblu și instabilitatea de pe piețele internaționale pun mare presiune pe afacerile de la noi din țară, iar acest lucru e evidențiat cât se poate de clar în cel mai recent raport al Oficiului Naţional al Registrului Comerţului (ONRC). La nivel național, a crescut simțitor numărul firmelor radiate, iar cele mai multe dintre acestea sunt din polul dezvoltării României, respectiv din capitală.

Cifrele sunt dure

Datele furnizate de instituție indică faptul că numărul firmelor radiate la nivel naţional a crescut cu peste 17% în primele două luni din acest an, comparativ cu perioada similară a anului trecut, până la 11.227.

După cum precizam și anterior, Bucureștiul deține supremația când vine vorba despre cel mai mare număr de firme radiate, la nivelul întregii țări. Capitala are, astfel, nu mai puțin de 1.659 de astfel de cazuri (cu 10,38% mai multe faţă de aceeaşi perioadă din 2021). Pe locurile următoare judeţele Constanţa – 528 (plus 18,65%), Timiş – 482 (plus 10,30%) şi Cluj – 481 (plus 22,08%).

Există și orașe unde numărul radierilor este extrem de redus. Aici avem judeţele Ialomiţa – 75 (în scădere cu 7,41% faţă de primele două luni ale anului trecut), Covasna – 97 (minus 19,83%), Călăraşi – 108 (plus 13,68%), Caraş-Severin – 113 (plus 28,41%) şi Giurgiu -114 (minus 5,79%).

Instituția a mai transmis și o analiză a domeniilor de activitate care au suferit cel mai mare volum de radieri. Prin urmare, relevă datele oficiale ale ONRC, numărul cel mai mare de radieri a fost înregistrat în comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, repararea autovehiculelor şi motocicletelor – 3.032 (plus 13,47% raportat la perioada similară din 2021), construcţii – 1.030 (plus 18,12%), activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice – 930 (plus 14,25%) şi industria prelucrătoare – 915 (plus 15,97%).