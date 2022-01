Din satul lui Ion Creangă, la Singapore: românul responsabil de sateliții lansați de Elon Musk

George-Cristian Potrivitu s-a născut în Humulești, satul pe care mulți români îl asociază cu Ion Creangă. Acum lucrează în Singapore și face motoare pentru sateliți prin compania sa, Aliena. Cu ajutorul SpaceX, compania spațială fondată de Elon Musk, românul și-a văzut deja un satelit pe orbita Pământului.

La doar 30 de ani, o vârstă la care mulți români se află la început de carieră și încearcă să-și facă o familie, George – Cristian Potrivitu și-a făcut viața în celălalt capăt al pământului, în Singapore. Are propria companie, pe care a co-fondat-o cu Mark Lim din același stat asiatic al cărui produs intern brut pe cap de locuitor este cel mai mare din Asia. În același timp, lucrează să-și finalizeze teza de doctorat pe tema propulsoarelor electrice cu plasmă de mică putere destinate ingineriei spațiale. În același domeniu activează și compania sa, Aliena.

George Potrivitu, românul de la Singapore cu dor de Humulești

În urmă cu câteva săptămâni, o rachetă a SpaceX a lansat în spațiu un satelit cu sistemul de propulsie cu plasmă dezvoltat de George Potrivitu. Este vorba de racheta Falcon 9 Transporter 3 refolosibilă, una dintre puținele care se află deja la a zecea utilizare . Pe de o parte, românul este mândru de ceea ce a reușit să facă până la 30 de ani. Pe de altă parte, regretă că nu a mai fost acasă din vara lui 2019, din cauza pandemiei. „Mi-e dor de sărbători, n-am mai fost la un Paște acasă de mai bine de zece ani. Mi-e foarte dor de primăvara acasă, de copaci înfloriți, de mirosul ăla de verde și de nou.”, a explicat tânărul pentru Libertatea.

Compania Aliena a făcut deja subiectul unei investiții de de 1,1 milioane de dolari, bani proveniți de la firme din Singapore, Australia și SUA. „Te gândești că totul trebuie să meargă bine, să nu explodeze racheta, să nu se întâmple ceva neprevăzut. Dar totul a decurs frumos, a fost o lansare curată, aterizarea treptei întâi a rachetei SpaceX când a revenit pe Pământ a fost fabuloasă”, își amintește cu entuziasm George. Este vorba de lansarea rachetei pe care o poți vedea și tu pe YouTube.

„Treapta a doua a rachetei care are toți sateliții pe ea ca un ciorchine începe să ejecteze sateliții în spațiu, pe orbită. La un moment dat, coordonatorul de zbor din Statele Unite trimite un mesaj standard: «Satelitul X, separation confirmed». Bineînțeles, când am primit mesajul «separation confirmed» la al nostru am izbucnit în urlete și lacrimi! Ăla a fost momentul când ne-am dat seama: suntem în spațiu.”, a continuat românul de la Singapore.

În ceea ce privește utilitatea efortului său, aceasta este destul de ușor de înțeles. Practic, el a lucrat la un motor care să reziste în spațiu până la trei ani pe o orbită foarte aproape de pământ. Acest lucru este foarte dificil deoarece, cu cât te apropii mai mult de planeta noastră, crește frecarea și, implicit, uzura echipamentelor. Satelitul care folosește motorul dezvoltat de Aliena este unul de imagistică. „Pot fi folosite la tot felul de analize pentru diferite industrii: agricultură, domeniul maritim, să vezi navele pe unde circulă, dar și în industrii, ca cea petrolieră. Poți vedea cât petrol există pe anumite nave după cât de tare se scufundă nava mai mult în apă”, atrage atenția George – Cristian Potrivitu.