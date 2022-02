Dezastrul din piața auto, confirmat în Europa: nu s-a mai întâmplat niciodată asta, iar România este excepția

Piața auto a suferit mai multe lovituri în ultimii ani, dar apogeul pare să se fi atins la începutul acestui an, în ianuarie. Vânzările de autoturisme niciodată nu au fost mai mici decât acum, iar trendul se menține unul descendent.

Criza de cipuri și semiconductori continuă și în 2022, iar piața auto pare să fie unul dintre cele mai afectate domenii de această realitate. În Europa, vânzările de autoturisme nu au fost niciodată mai jos decât în luna ianuarie, iar trendul se menține descendent. Doar 682.596 de unități au fost înmatriculate în UE în prima lună a acestui an, în timp ce valoarea este de 822.423 unități în UE plus EFTA plus UK. În consecință, piața auto din Europa a reușit să fie mai slabă decât ianuarie 2021, care fusese la acel moment recordul negativ al vânzărilor înregistrate vreodată.

România, excepția de la regulă din piața auto

Deși situația nu este extraordinară pe meleaguri mioritice, țara noastră se bucură totuși de a doua cea mai mare creștere din Europa, o ”victorie” ce vine în contextul unor vânzări extrem de reduse în ianuarie 2021, acestea din urmă fiind referința. Chiar și așa, România a egalat țări precum Danemarca și Portugalia, cu 9337 de autoturisme înmatriculate. Discutăm de o creștere de 55% față de aceeași perioadă a anului trecut. Deși sună bine, volumul este unul cu mult sub cel din 2019, în perioada pre-pandemică, dar și sub vara lui 2021. În iunie, de exemplu, s-au vândut nu mai puțin de 15.000 de mașini.

Trecând însă peste performanța românilor, dacă ne uităm la clasamentul vânzătorilor de autoturisme din Europa, acesta a suferit o schimbare importantă. Din câte se pare, Toyota și Hyundai Group au făcut o treabă mai bună în a face față crizei de semiconductori. S-au adaptat mai bine și au reușit să producă mai mult. Nu de alta, dar la momentul de față, lupta se dă pe capacitate de producție. Cererea depășește cu mult oferta.

În final, liderul european Volkswagen a încheiat luna ianuarie 2022 cu o scădere de 3,7% (206.018 autoturisme), în timp ce Stellantis a scăzut chiar mai mult, cu 12,4% (156.673). În același timp, Hyundai Group a înregistrat un avans surprinzător, de 35,8%, cu 84.789 unități înmatriculate, depășind astfel Renault Group (Renault, Dacia, Lada și Alpine), care a raportat în ianuarie 76.712 autoturisme. Francezii ar fi dus-o și mai rău decât atât, dacă nu era creșterea vânzărilor de Dacia de 19,1% în contrast cu scăderea vânzărilor de Renault de 13,1%. Nu în ultimul rând, Toyota a fost al doilea grup auto care a înregistrat o creștere în ianuarie, cu 13,5%, depășind astfel BMW, care a pierdut 3,7% din înmatriculări, comparativ cu anul trecut.