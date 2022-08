Deputatul UDMR Zakarias Zoltan, despre discursul lui Viktor Orbán: „Nu a fost nimic despre rasism, ci o realitate”

Declarațiile controversate ale premierului ungar Viktor Orbán, făcute la Băile Tușnad, au atras o mulțime de critici și reacții din partea liderilor europeni și nu numai. Acesta a făcut afirmații rasiste, în timp ce membrii UDMR l-au aplaudat. Deputatul UDMR Zakarias Zoltan a vorbit despre ce s-a întâmplat la școala de vară, spunând că a fost vorba despre „o realitate”.

Acesta a fost întrebat dacă a aplaudat discursul lui Orbán.

El a continuat, spunând că nu consideră afirmațiile premierului ungar deplasate.

„Eu nu consider deplasat (discursul, n.r.). A fost o umflare artificială și o neînțelegere. Nu a fost nimic despre rasism, eu am fost acolo și am ascultat”, a adăugat parlamentarul UDMR.

„Este vorba despre migrația ilegală, care a pornit în mare vâlvă din anul 2015, în primul rând, care nu este în aceleași principii și valori și reguli care s-au stabilit în cadrul Uniunii Europene”, a mai spus Zakarias Zoltan.