O nouă serie de declarații scandaloase vine de la Kremlin, unde secretarul de presă al Kremlinului, Dmitri Peskov, a afirmat că Rusia nu a atacat niciodată pe nimeni. Peskov este cunoscut pentru declarațiile sale scandaloase, dar și pentru felul în care le răspunde jurnaliștilor.

Recent, Peskov a respins afirmațiile comandantului armatei ucrainene privind o operațiune terestră comună a Rusiei și Belarusului împotriva Kievului, spunând că „trebuie să se odihnească. Este suprasolicitat”

În comentariile de acum, care vor fi probabil criticate cu fermitate de Occident, secretarul de presă al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că Rusia „nu a atacat niciodată pe nimeni”.

De menționat este și faptul că, în interiorul Rusiei, oficialii nu vorbesc despre un „război” – în schimb, ei se referă la invazia Ucrainei ca la o „operațiune militară specială”.

