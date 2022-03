Declarație șocantă a ambasadorului rus în Franța: „Rusia nu bombardează Ucraina. Nu e război“

„Rusia nu bombardează Ucraina. Nu suntem în răzvoi“, este declarația șocantă făcută de ambasadorului rus în Franța. În fața unor imagini cu clădiri civile distruse, Aleksandr Makogonov acuză Ucraina de „manipulare“: „Întotdeauna este o chestiune de interpretare a imaginilor“, a spus el. Mai multe detalii, în continuare.

Rusia neagă în continuare războiul din Ucraina. Invitat în weekend la o televiziune franceză, Ambasadorul Rusiei în Fraţa, Aleksandr Makogonov, a dezmințit conflictul sângeros declanșat de Rusia în Ucraina: „Nu suntem în război“, a susținut el.

Pe această cale, Aleksandr Makogonov a atacat forțe NATO care au bombardat cartiere generale şi studiourile radioteleviziunii de stat sârbe (Radio Televizija Srbije, RTS), în centrul Bekgradului, în anul 1999. Atacurile s-au soldat cu cel puţin 16 morţi şi 16 răniţi în rândul civililor.

Pus în fața unor imagini cu clădiri civile distruse, Aleksandr Makogonov acuză Ucraina de „manipulare“.

În timp ce ambasadorul Rusiei în Fraţa susține că „bombardament“ nu este un cuvânt prea potrivit pentru ce fac trumișii lui Putin în Ucraina, Yuri Prilipko, primarul din Hostomel, suburbie a Kievului, a fost ucis luni în urma unor noi atacuri ale armatei ruse, în timp ce distribuia ajutoare.

Acesta ar fi fost ucis împreună cu alte două persoane, potrivit presei locale, care citează Consiliul Local din Hostomel. Prilipko împărțea pâine și medicamente în timp ce rușii bombardau orașul Hostomel.

Vestea că primarul din Hostomel a fost ucis a fost dată și de Vitali Kliciko, edilul capitalei ucrainene.

The occupiers killed Yuri Prilipko, the head of the #Hostomel community. He was distributing bread and medicine to the needy. pic.twitter.com/dgS9n8c9HV

— NEXTA (@nexta_tv) March 7, 2022