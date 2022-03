Decizie drastică luată de un primar ucrainean, după ce un jurnalist străin a murit în bombardamente

Aleksandr Markuşin, primarul din Irpin, a spus că nu mai permite accesul presei în oraş, din motive de siguranţă, la scurt timp după ce Brent Renaud, fost videojurnalist la New York Times, a fost ucis, duminică, în oraș. În plus, un alt jurnalist şi un civil ucrainean au fost răniţi în timpul atacului.

From today, journalists are banned from entering Irpen, Kiev, the mayor of the city Alexander Markushin reports. The city authorities resorted to such measures after the murder of an American journalist by the Russian invaders. #Ukraine #UkraineWar #UkraineRussiaWar pic.twitter.com/UX54HNQdRA

— Ukraine War Videos Report (@Ukraine_Videos) March 13, 2022