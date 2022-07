Decizie ciudată adoptată de către Meta: ce se întâmplă cu căștile VR

Meta, compania de social media preferată a tuturor, are nevoie de niște bani în plus.

De obicei, prețurile hardware-ului pentru jocuri devin mai ieftine în timp. Dar Meta încalcă această tendință și crește prețul căștilor sale Quest 2 VR cu 100 USD. Compania cunoscută anterior sub numele de Facebook spune că va ajuta la plata pentru inovare, o mișcare care vine în timp ce compania de socializare a lui Mark Zuckerberg se luptă pentru a evita creșterea TikTok și pierderile recente.

Începând din august, Meta Quest 2 va urca de la 300 USD la 400 USD pentru modelul de 128 GB și de la 400 USD la 500 USD pentru cel de 256 GB. Meta a scris într-o postare în care a anunțat schimbarea că „a investit miliarde de dolari pentru a contribui la cultivarea unui ecosistem VR înfloritor” încă de la începuturile PC-ului și al dispozitivelor mobile și că o creștere masivă a prețurilor o va „ajuta să continue să investească pe termen îndelungat”.

Scopul stabilirii unui preț atât de mic pentru Meta Quest 2, similar cu prețul pentru un Nintendo Switch, dar pentru un set de căști VR fără fir – a fost să stimuleze în mod agresiv adoptarea timpurie și să contribuie la ridicarea unei piețe care a stagnat de ani de zile.

Meta are probleme cu banii

Deși este greu de digerat o astfel de chestie de la o companie care a făcut profituri de peste 7 miliarde de dolari în ultimul trimestru, retragerea temporară nu este șocantă în fața recentelor tulburări ale pieței. Prețul acțiunilor Meta a scăzut la jumătate de la începutul anului 2022. Noile modificări de confidențialitate instituite pe dispozitivele Apple au costat compania aproximativ 10 miliarde de dolari în venituri. O revizuire a aplicațiilor Facebook și Instagram pentru a încerca să copieze TikTok a dus la o reacție foarte publică a familiei Kardashian.

În ultimii câțiva ani, Meta a ars miliarde pentru a avansa tehnologia VR, dar cu imperiul său în fața unor provocări existențiale, fondatorul și CEO Mark Zuckerberg pregătește acum angajații pentru o eră mai brutală a austerității corporative. În loc să reducă finanțarea pentru cercetare și dezvoltare, creșterea prețurilor este o modalitate de a-și menține pariul pe un metavers VR profitabil.

„Putem fie să reducem finanțarea pentru lucruri viitoare, fie ne putem suferi mai mult în termeni de profitabilitate puțin mai mică”, a spus el personalului luna trecută, între amenințări de disponibilizări, potrivit The Verge. „Din punct de vedere constituțional, este mai dureros pentru mine să încetinesc progresul pe care îl facem pe termen lung decât să am o perioadă dificilă pe termen scurt.”

Între timp, Meta se pregătește să lanseze căștile sale de vârf Project Cambria la sfârșitul acestui an. Și în timp ce proiectele partenere precum Splinter Cell VR au fost anulate recent, jocurile Ghostbusters, Among Us și The Walking Dead VR sunt încă pe drum.