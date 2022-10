Decizie bizară luată de EA: de ce nu am primit o continuare pentru Plants vs Zombies

În urmă cu șapte ani, o echipă de aproximativ 30 de dezvoltatori de la EA Vancouver a început să lucreze la un spin-off Plants vs. Zombies.

Jocul original al lui Popcap fusese deja transformat cu succes într-un shooter online cu Plants vs. Zombies: Garden Warfare în 2014 și se pare că EA era deschisă la mai multe idei noi – în acest caz, o aventură de acțiune pentru un singur jucător cu luptă în stil Arkham în care un adolescent se asociază cu plante pentru a lupta cu strigoii în timp ce călătorește în timp.

După cum raportează IGN, acest proiect intrigant de ciudat a fost anulat fără nicio vină, astfel încât dezvoltatorii să poată fi mutați la aventura de acțiune Star Wars, începută de Visceral, care a fost anulată în 2017.

Personajul/Artistul lumii Tom Bramall, care urma să lucreze la alte două jocuri Plants vs. Zombies, Garden Warfare 2 și Battle for Neighborville, a împărtășit arta conceptuală pentru unele dintre nivelurile jocului anulat în 2018. Sursele IGN spun că a fost denumit „Project Hot Tub” în referire la filmul Hot Tub Time Machine și ar fi prezentat niveluri bazate pe ziua de azi, o insulă de pirați, vestul sălbatic și viitorul îndepărtat.

Un joc care ar fi fost interesant

Se pare că structura Project Hot Tub se baza pe cea a jocurilor Uncharted. Acest lucru face ca echipa să fie mutată în proiectul Star Wars condus de Amy Hennig, care plănuia, de asemenea, să urmeze un format similar. Project Hot Tub ar spune povestea unui adolescent pe nume Eddie care se împrietenește cu o plantă Peashooter, lucrând împreună după ce un accident i-a aruncat pe ei și pe zombii care invadează Neighborville înapoi în timp.

Se pare că Project Hot Tub a avut și un plan pentru lansare în 2017, toate făcând parte dintr-o prezentare care a fost bine primită de directorii care l-au văzut în 2016. A fost pur și simplu o chestiune că jocul Star Wars era o afacere mai mare, ceea ce a văzut că echipa Project Hot Tub a fost canalizată pentru a ajuta. Când și asta a fost anulată, echipa a fost împărțită în mai multe alte proiecte în EA.

Șansele ca EA să se întoarcă la Project Hot Tub par în cel mai bun caz reduse. Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville, al treilea joc Garden Warfare, a încetat să mai fie susținut la un an de la lansare.

Între timp, interesul EA pentru aventurile de acțiune din Războiul Stelelor pentru un singur jucător a dus la Jedi: Fallen Order de la Respawn, care a fost un succes.

Star Wars Jedi: Survivor este programată pentru lansarea în 2023.