Decizie radicală după prezentarea rușinoasă a României la târgul internațional de turism de la New York. Ministrul Turismului, Daniel Cadariu, a decis ca toate participările țării noastre la târgurile internaționale să fi suspendate temporar.

Sancțiunile nu se opresc aici, guvernantul de la Turism a ordonat mai multe anchete disciplinare în cadrul Direcției Generale Turism, dar și întreruperea activității de participare la târgurile internaționale a delegației trimisă de către minister care a participat la târgul de promovare din New York.

Totodată, ministrul Turismului a cerut ca MAE să analizeze atitudinea profesională a celor care au făcut parte din delegația care a reprezentat România la târgul din New York având în vedere că au promovat o imagine care afectează modul în care poate fi privită țara noastră.

“Spațiul mult așteptat pentru a disemina informații exclusive, oferte de călătorie și programe turistice care nu pot fi găsite într-o astfel de prezentare nicăieri altundeva”, au transmis reprezentanții paginii “Consulate general of Romania in New York”.