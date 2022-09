De ce sunt IT-iștii români căutați și plătiți regește: la ce se pricep ei cel mai bine

România a început în ultimii ani să se evidențieze pe plan internațional în domeniul IT&C, atât prin faptul că am demarat și noi ample campanii de digitalizare în administrația publică, dar mai ales pentru că avem aici oameni talentați și muncitori, foarte apreciați de marile companii de profil.

IT-iștii nostri sunt, la nivel național, printre cei mai bine plătiți angajați din sectorul privat și nu numai, autoritățile menținând, de asemenea, în vigoare prevederi fiscale avantajoase pentru acest sector, pe care-l consideră vital pentru viitorul României. Până la urmă, e tot mai evident că viitorul înseamnă tehnologie și digitalizare, iar fără un sector IT puternic, susținut și în care să se investească, România și noi, ca simpli cetățeni, putem pierde trenul acestei oportunități.

Nu sunt plătiți bine degeaba

De altfel, dincolo de faptul că sectorul oferă printre cele mai avantajoase salarii, speciaiștii noștri în IT se bucură de un prestigiu internațional demn de toată admirația. Sunt cunoscuți ca buni profesioniști, muncitori și inspirați, mereu dornici de a evolua și de a învăța lucruri noi.

Dar de ce sunt, de fapt, atât de bine poziționați în ochii investitorilor? Ei bine, am aflat și noi o parte din secretul lor. Se pare că specialiștii noștri în IT au ca as în mânecă faptul că sunt extrem de buni la o serie de limbaje de programare unde n-au rivali.

O analiză recent realizată de Lemon.io, start-up-ul ucrainean care funcționează ca un marketplace de joburi pentru programatorii independenți, arată că IT-iștii noștri excelează în principal în cinci limbaje de programare.

„Python, Java, JavaScript/TypeScript și suita C sunt cele mai căutate limbaje de programare în România – tehnologii la care IT-iștii români excelează”, transmit autorii studiului.

Python, spre exemplu, ne explică specialiștii, e foarte intens folosit de mari giganți tech precum Google sau Facebook.

,,Python este unul dintre limbajele de programare ales cu precădere de programatorii din start-up-uri. Este popular pentru că este un limbaj de codare de nivel înalt, dinamic, scalabil și orientat pe obiecte. Start-up-urile depind foarte mult de Python pentru simplitatea și caracteristicile sale ușor de utilizat. Este un limbaj prietenos cu bugetul și un limbaj de programare cunoscut de o plajă mare de specialiști.”, spune Aleksandr Volodarsky, CEO și co-fondator Lemon.io.

Tot ei ne mai spun că la noi în țară profesează aproximativ 200.000 de specialiști în industria de tech (135.000 în dezvoltare de software), reprezentând 2.6% din forța de muncă din România, potrivit datelor Eurostat actualizate în mai 2022.