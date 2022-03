De ce nu e o idee bună să te împrumuți la bănci, pentru casă, în perioada următoare

Visul celor mai mulți dintre români este acela de a avea propria locuință, o casă pe pământ sau un apartament într-un bloc, să nu mai plătească chirie și să stea liniștiți, alături de familie, în proprietatea lor, pe care să o poată personaliza după bunul plac. Ei bine, în 2022 această idee poate să nu fie una atât de bună.

Multiplele crize pe care le traversăm în prezent nu conturează un context deloc favorabil împrumuturilor, din mai multe puncte de vedere.

Pe de-o parte, ratele dobânzilor la credite sunt în plină creștere, după ce Banca Națională a României (BNR), a majorat dobânda de referință, de luna trecută.

Amintim, ca referință, faptul că membrii Consiliului de Administraţie al Băncii Naţionale a României au hotărât majorarea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 2,5% pe an, de la 2% pe an, începând cu data de 10 februarie 2022, şi păstrarea controlului ferm asupra lichidităţii de pe piaţa monetară, informează banca centrală.

„Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României, întrunit în şedinţa de astăzi, 9 februarie 2022, a hotărât următoarele:

majorarea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 2,5% pe an, de la 2% pe an, începând cu data de 10 februarie 2022;

majorarea ratei dobânzii pentru facilitatea de creditare (Lombard) la 3,5% pe an, de la 3% pe an şi creşterea ratei dobânzii la

facilitatea de depozit la 1,5%, de la 1% pe an, începând cu data de 10 februarie 2022;

păstrarea controlului ferm asupra lichidităţii de pe piaţa monetară;

menţinerea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii pentru pasivele în lei şi în valută ale instituţiilor de credit”, a anunţat BNR.