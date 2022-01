De ce 2022 va fi un an teribil pentru românii care sunt datori la bănci

Din nefericire, pe lângă scumpirile la facturi, carburant și alimente, românii mai au de dus pe umerii lor și povara unor credite din ce în ce mai piperate.

Ratele creditelor la bănci se vor scumpi anul acesta și vor deveni din ce în ce mai greu de suportat, în condițiile în care majorările de venituri intrate în vigoare la 1 ianuarie nu acoperă nici măcar rata anuală a inflației.

Prin urmare, românii care au datorii la bănci ar putea să aibă parte de un nivel de trai înrăutățit și de o diminuare semnificativă a puterii de cumpărare.

În principiu, ultima decizie a Băncii Naționale a României (BNR) are ca efect direct scumpirea creditării. Îți amintesc faptul că, săptămâna aceasta, Banca Naţională a decis majorarea dobânzii depolitică monetară la 2%, de la 1,75%, şi a coridorului de referinţă dintre dobânzile active şi pasive din jurul dobânzii cheie la 1,00.

„Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României, întrunit în şedinţa de astăzi, 10 ianuarie 2022, a hotărât următoarele: majorarea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 2,00 la sută pe an, de la 1,75 la sută pe an, începând cu data de 11 ianuarie 2022; extinderea coridorului simetric format de ratele dobânzilor facilităţilor permanente în jurul ratei dobânzii de politică monetară la 1,00 punct procentual, de la ą0,75 puncte procentuale; astfel, începând cu 11 ianuarie 2022 rata dobânzii aferente facilităţii de creditare (Lombard) se majorează la 3,00 la sută pe an, de la 2,50 la sută pe an, iar rata dobânzii pentru facilitatea de depozit se menţine la 1,00 la sută pe an”, se precizează într-un comunicat al BNR remis luni AGERPRES.