Dacian Cioloș pleacă din USR și vrea să își întemeieze o nouă platformă politică

Fostul președinte USR, Dacian Cioloş, ar urma să își dea demisia din partid, în zilele următoare, susțin surse politice. Mai mult, patru europarlamentari din Uniunea Salvați România i-ar urma exemplul lui Cioloș. USR se pregăteşte pentru alegeri interne, Congresul partidului urmând să aibă loc în această toamnă, după ce fostul șef al formaţiunii a demisionat în luna februarie.

Fostul lider USR, Dacian Cioloş, s-ar pregăti să îşi anunţe, în perioada următoare, demisia din partid. Acestuia ar urma să i se alăture mai mulţi europarlamentari din USR. Purtătorul de cuvânt al formațiunii politice, Ionuţ Moşteanu, neagă suspiciunile privind posibila rupere a partidului.

Se crede că Dacian Cioloș ar pregăti un nou proiect politic, potrivit surselor citate de News.ro. Politicianul a demisionat de la şefia partidului USR pe 7 februarie, președinte interimar fiind acum fostul ministru al Transporturilor, Cătălin Drulă. După plecarea lui Cioloş, câteva sute de membri ai formațiuni politice şi-au dat demisia din partid.

Purtătorul de cuvânt al partidului USR, Ionuţ Moşteanu, a declarat că s-a discutat despre o posibilă demisie a lui Dacian Cioloş. Acesta susține că Biroul Naţional confirmă că nu există perspectiva ruperii, a scindării formațiunii politice.

„Am discutat în Biroul Naţional şi despre asta. În primul rând, partidul PLUS nu mai există, este radiat din registrul partidelor, a fost un proces de fuziune care s-a încheiat. Avem un singur partid. În Biroul Naţional sunt colegi care au fost la această deplasare, la Bruxelles. Nu este un secret pentru nimeni, o mare parte din colegii parlamentari din fostul PLUS au fost la o discuţie, la Bruxelles, cu Dacian şi cu europarlamentarii din fostul PLUS, ne-au confirmat că au fost aceste discuţii, că au fost nemulţumiri şi de asemenea, colegii din Biroul Naţional care au fot acolo ne-au confirmat că nu există perspectiva ruperii, a scindării, a plecării”, a explicat Moşteanu.