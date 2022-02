Dacia Spring, doar începutul: noua mașină electrică de la Mioveni, anunțată oficial. Când se lansează

Dacia Spring este una dintre cele mai interesante și atractive mașini electrice pentru români. Aceasta s-a vândut ca pâinea caldă, iar constructorul de la Mioveni nu reușește să le producă suficient de repede. Din acest motiv, dezvăluirea unui nou autoturism electric sub brandul Dacia este cu atât mai interesantă.

Dacia are planuri mari pentru anii ce urmează, sub umbrela grupului Renault, iar unele dintre ele au fost confirmate în cadrul conferinței pentru anunțarea rezultatelor financiare pe anul trecut. Cu această ocazie, aflăm că Spring va fi fost doar prima mașină electrică realizată sub constructorul de la Mioveni. A doua este programată pentru 2024.

Dacia electrică, numărul doi

Zvonuri despre o nouă mașină electrică de la Dacia au ajuns online la scurt timp după lansarea Dacia Spring. Până acum, însă, acestea nu au fost confirmate. În contextul conferinței de presă pe marginea rezultatelor financiare înregistrate de grupul Renault în 2021, CEO-ul LUca de Meo a vorbit despre mai multe mașini viitoare create sub brandurile grupului francez.

Printre ele, se numără și o viitoare Dacia electrică. Aceasta face parte din strategia de electrificare a brandului până în 2025 și este programată pentru a ajunge pe străzile din Europa în 2024. Cu alte cuvinte, în 2023 ar trebui dezvăluit conceptul și la începutul lui 2024 o vei putea comanda.

În același context, Renault a oferit și un prim teaser al unui concept echipat cu motor alimentat cu hidrogen. Acela este însă o excepție de la regulă. Momentan, interesul este pe electrice, iar în 2024, nu mai puțin de patru modele noi de mașini electrice Renault vor fi fost lansate. Printre ele se numără modele emblematice, precum R4 și R5, un vehicul electric complet nou și o dubiță cu zero emisii. În plus, viitorul model sport intitulat Alpine va funcționa ca o versiune hot-hatch a legendarului Renault 5.

Revenind însă la noua mașină electrică de la Dacia, urmașul pentru Dacia Spring, acesta va fi dezvoltat pe noua platformă tehnică CMF-BEV rezultată din Alianța Renault-Nissan-Mitsubishi, destinată modelelor electrice de categorie B, cu o autonomie de până la 400 de kilometri. Arhitectura este utilizată și de varianta electrică a lui Nissan Micra, respectiv de versiunea de serie a conceptului Renault 5.