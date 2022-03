Dacia, pe culmile gloriei: ce a reușit Sandero în Europa ar trebui să bucurie toți românii

Constructorul de la Mioveni continuă să înregistreze performanțe de invidiat atât pe meleaguri mioritice, cât și la nivel european. De această dată, Dacia Sandero este motivul de bucurie pentru români.

La final de 2021, Dacia Sandero a fost pe locul al trei în Europa la vânzări, după ce în două dintre cele 12 luni ale anului trecut a atins performanța de a sări pe prima poziție de pe podium. Acum, din nou, în 2022, Dacia Sandero este pe primul loc, fiind una dintre excepțiile ce pare să fie imună la criza de semiconductori, mărindu-și astfel cota de piață.

Dacia, excepția de la regulă într-o piață care se duce în cap

Ianuarie a fost o altă lună în care vănzările de autoturisme din Europa au scăzut, cum anunțase deja ACEA, dar acum informația a fost confirmată de Jato Dynamics. Mai important decât atât este însă că Dacia Sandero face suficient de multe valuri pe bătrânul continent încât să ocupe prima poziție în top, depășind la distanță destul de mare atât modelele 208 și 2008 de la Peugeot, cât și clasicul Volkswagen Gold, poziționat pe patru.

Ca referință, Dacia Sandero a reușit să înmatriculeze 17.558 de unități în luna ianuarie a acestui an, depășind performanța de anul trecut cu 10% și pe cea din 2020 cu 25%, în final, ajungând să domine vânzările europene de automobile. Merită reținut că Peugeot 208 a vândut cu peste 1000 de exemplare mai puțin decât Sandero, iar Peugeot 2008 cu circa 3.000 mai puține. Liderul istoric al pieței, VW Golf, înregistrează o scădere fabuloasă de la an la an, -44% față de 2020, și de 4% față de anul trecut.

Aceasta este consecința opririlor frecvente ale producției din Wolfsburg, detaliul care a dus inevitabil la această situație. Din nou, problema nu ține de cerere, cât de ofertă. Producători sunt limitați de semiconductoare, iar clienții așteaptă și șase sau opt luni pentru o mașină nouă. Ford Puma, unal model autohton, a intrat în top 10 în 2022 datorită unei creșteri de aproximativ 100% față de ianuarie 2020 și 18% față de ianuarie 2021. SUV-ul de la Craiova s-a reflectat în 12.159 de mașini înmatriculate.