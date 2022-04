Dacia Duster dispare, în urma deciziei Renault, de pe cea mai promițătoare piață din lume. Unde nu se va mai comercializa celebrul model de la Mioveni

Modelul Dacia Duster dispare de pe cea mai promițătoare piață auto din lume, în urma unei decizii care are la bază vânzările reduse și vârsta acestui produs. Mașinile românești retrase n-au mai înregistrat vânzări în primele două luni ale anului 2022, după ce, la finalul lui 2021, au fost cumpărate 16.431 de unități.

Decizie șoc luată de Renault. Dispare Dacia Duster

În 2021, s-au vândut 88.946 de bucăți Duster sub sigla Renault, comparativ cu 15.113 vândute în primele două luni ale acestui an. Sub marca Dacia, noul Duster a fost cumpărat de 182.798 de oameni anul trecut și de doar 27.676 de persoane în primele două luni ale acestui an. Per total, Renault a raportat un volum total de 95.000 de unități vândute în 2021.

Oamenii nu mai sunt interesați de acest model de la Mioveni

Din cauza vânzărilor reduse, modelul Duster, produs de grupul Renault în mai multe uzine din lume și vândut sub cele două mărci, Dacia și Renault, își ia adio de la piața din India. În acest colț de lume, modelul Duster se vindea în prima sa generație. SUV-ul Duster a fost retras de Renault de pe piața din India, după 10 ani de la lansarea lui. Designul pe care Renault îl vindea în India era similar cu Duster 1, model oprit din producție în România încă din 2018. De precizat că India era ultima țară în care această versiune a lui Duster se mai producea.

India a oprit comercializarea Daciei Duster

Astfel, Renault India a decis să elimine SUV-ul Duster de pe site-ul său oficial. Modelul, care și-a făcut debutul pe piața auto indiană în 2012, a împlinit 10 ani anul acesta. Portofoliul actual al Renault India include Kwid, Triber și Kiger.

Caracteristicile principale ale Renault Duster includ jante din aliaj de 17 inchi, oglinzi electrice pliabile, cameră de parcare, scaun șofer reglabil, cotieră pentru șofer și ecran tactil de șapte inchi cu Apple CarPlay, sistem de conectivitate Android Auto.

Alte piețe auto ale lumii și-au actualizat deja oferta

Pe celelalte piețe în care Duster se vinde sub marca Renault, cum ar fi America de Sud, Rusia, Africa de Sud, modelul a trecut deja la a doua generație, aceeași care se produce în țara noastră.

Cu ce înlocuiește India Dusterul

Presa indiană mai scrie că Renault a luat decizia să nu mai lanseze a doua generație de Duster pe această piață, pe care a lansat modele dezvoltate special: Kwid, Kiger și Triber, crossovere de mici dimensiuni, care se încadrează perfect în cerințele clienților. Însă, pentru grupul Renault, este o pierdere semnificativă, având în vedere că India era o piață promițătoare prin potențialul de cumpărători.

Modelul Duster retras de pe piața indiană nu a mai fost cumpărat deloc în primele două luni ale acestui an, după ce, la finalul lui 2021, volumul de vânzări ajunsese la 16.431 de unități.