Dacă visai la iPhone 14 de Crăciun, poți să-ți iei gândul: dezastrul confirmat de Apple. Totul pleacă din China

În cazul în care ți se pare că este destul de dificil să pui mâna pe un iPhone 14 sau iPhone 14 Pro, merită să ai în vedere că nu ești singurul care se confruntă cu această problemă, situația foarte neplăcută a fost confirmată de Apple.

La nivel global, Foxconn este principalul furnizor de terminale Apple și principalul partener al gigantului din Cupertino. Din păcate, deși are centre de producție și în India, cele principale care sunt responsabile de asamblarea iPhone 14 se află în China. În condiții obișnuite, asta nu ar fi o problemă atât de mare, dar având în vedere explozia cazurilor de Covid-19 din această țară, restricțiile impuse de autorități vin ca o lovitură directă pentru capacitate de producție a celor mai râvnite telefoane ale momentului.

De ce nu găsești iPhone 14, care este problema

Probleme cu livrările celor mai recente modele de iPhone au mai existat și în trecut, dar pandemia a pus foarte tare la încercare lanțul de furnizori pe care Apple îi are în spate pentru a-și produce smartphone-urilor în zeci de milioane de exemplare într-un timp cât mai scurt. Deși ai crede că pe final de 2022 nu prea se mai discută de Covid-19, din cauza politicii de toleranță zero pentru cazurile de coronavirus, rata de producție a iPhone 14 a scăzut brusc și nici nu pare să-și revină până de sărbători. Nici măcar nu contează când ai făcut comandă la noul telefon sau dacă l-ai plătit deja, vei avea mult de așteptat până vei intra în posesia lui.

”Restricții de Covid-19 au impactat temporar centrul principal de asamblare pentru iPhone 14 Pro și iPhone 14 Pro Max din Zhengzhou, China. Fabrica operează momentan la o capacitate redusă semnificativ. Cum am făcut pe parcursul întregii pandemii de Covid-19, am prioritizat sănătate și siguranța muncitorilor din lanțul nostru de furnizori. Continuăm să vedem o cerere puternică pentru modelele de iPhone 14 Pro și iPhone 14 Pro max. Cu toate acestea, acum ne așteptăm la livrări reduse de iPhone 14 Pro și iPhone 14 Pro Max față de am anticipat, iar clienții vor întâmpina perioade de așteptare mai îndelungate până își vor primi noile produse. Lucrăm îndeaproape cu furnizorii pentru a ne întoarce la niveluri normale de producție, în timp ce ne asigurăm de sănătatea și siguranța fiecărui muncitor”, se arată în comunicatul Apple pe marginea subiectului.