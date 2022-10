Apple, ”sabotată” de jocurile de noroc: decizia radicală luată peste noapte, vizează toți utilizatorii de iPhone

În ultimele săptămâni, Apple a lansat actualizări importante pe partea de software pentru întregul portofoliu de produse, de la iPhone și iPad până la Mac-uri. Din păcate, acestea au venit la pachet și cu câteva particularități supărătoare mai puțin evidente.

După ce compania s-a aflat în centrul unui scandal de proporții în ultima săptămână, oficialii Apple s-au aruncat la o decizie fără precedent în ceea ce privește funcționalitatea AppStore, principalul magazin de aplicații de care sunt dependenți toți utilizatorii gadgeturilor create de gigantul din Cupertino. Deja de câteva zile, nu mai sunt permise reclamele la jocuri de noroc de niciun fel în magazinul virtual.

Ce s-a schimbat în Apple AppStore, cine pe cine a supărat

În urma celei mai recent actualizări aduse Apple AppStore, compania a decis să integreze semnificativ mai multe reclame în fiecare colț al magazinului virtual. Chiar și atunci când ești pe pagina unei aplicații pe care vrei să o descarci, în partea de jos a ecranului vei vedea o secțiune nouă intitulată ”S-ar putea să-ți placă” (You might also like).

Indiferent ce au căutat utilizatorii, acea zonă din AppStore a ajuns să fie bombardată de reclame la jocuri de noroc, case de pariuri online, cazinouri online și aplicații de pariuri sportive sau pe cai. Cel mai trist este că până și pe pagina unei aplicații menite să faciliteze tratamentul dependenței de jocuri de noroc, Apple ți-a servit reclame la păcănele. Întregul dezastru a durat 2-3 zile, în funcție de zona în care te-ai aflat pe mapamond în momentul în care s-a pornit propagarea actualizării.

Reclamele la jocuri de noroc au reprezentat dintotdeauna un subiect sensibil, iar în multe țări de pe mapamond sunt interzise complet. În cazul Apple situația a fost una și mai delicată pentru că gigantul din Cupertino își ia bani atât din fiecare reclamă afișată, cât și din profiturile înregistrate de aplicațiile cu pricina, atâta timp cât au fost descărcate din AppStore. În orice caz, cel puțin momentan, Apple nu mai servește nimănui reclame la jocuri de noroc prin magazinele sale virtuale.