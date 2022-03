Dacă rușii închid robinetul de gaz, România a fost cu un pas în fața lui Putin. Cu cine am bătut palma să ne ajute, ca să nu rămânem descoperiți

În contextul conflictului militar desfășurat de Rusia în Ucraina, există temeri tot mai mari că Moscova ar putea reacționa și mai dur, blocând exporturile de gaze naturale către Europa. Din dorința de a ne pune la adăpost, autoritățile de la București i-au luat-o înainte lui Vladimir Putin și au găsit o nouă sursă care să ne onoreze livrări.

Este vorba despre Azerbaidjan. Ministrul Energiei, Virgil Popescu, i-a transmis omologului săi din Azerbaidjan că România este interesată să importe gaze de la ei.

„Astăzi (joi – n.r.) am avut o nouă întâlnire de lucru cu Parviz Shahbazov, ministrul Energiei din Republica Azerbaidjan. Am discutat aplicat despre cooperarea concretă în energie, în domeniile prioritare. Am transmis că România este interesată să importe volume de gaze din Republica Azerbaidjan, având în vedere Parteneriatul Energetic Strategic consolidat dintre cele două ţări.

Totodată, am reiterat că în actualul context de securitate Coridorul Sudic este un factor de consolidare a securităţii energetice europene şi mai ales un instrument mult aşteptat de diversificare a aprovizionării cu gaze, Azerbaidjanul şi Europa fiind acum conectate cu o legătură energetică directă, sigură şi fiabilă”, a explicat ministrul Energiei de la noi.