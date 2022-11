Dacă mori în joc, mori și-n viața reală: Oculus Rift Creator dezvăluie o nouă cască VR care sperăm că nu se va comercializa vreodată

Da, s-au inventat căștile care te omoară. Compania lucrează la o actualizare pentru ca tu să nu poți scoate căștile până când jocul se termină. Fondatorul și designerul Oculus VR al Oculus Rift, Palmer Luckey, și-a dezvăluit cea mai recentă capodoperă de realitate virtuală (VR): o cască ce se asigură că dacă mori în joc, mori în viața reală.

Oricât de înspăimântător ar suna, Luckey a explicat într-o postare pe blog că era la jumătatea drumului până la finalizarea căștilor sale (pe care le-a numit NerveGear) – în special, jumătatea care va face jucătorul mort.

If you die in the game, you die in real life if you wear the headset that Oculus founder Palmer Luckey created in honor of Sword Art Online. pic.twitter.com/maCFMroD5B

— IGN (@IGN) November 8, 2022