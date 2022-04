Ce se întâmplă cu lansarea PlayStation VR2: când o să poți cumpăra noul set

Există posibilitatea ca utilizatorii de consolă să fie nevoiți să aștepte puțin mai mult pentru a se alătura petrecerii VR de ultimă generație.

Este o zi tristă pentru oricine se distra în jocurile pentru PlayStation 5, în special pentru cei care așteptau cu nerăbdare pe marginea scaunelor lor, VR-ul de ultimă generație să ajungă și în lumea jocurilor pe consolă. În ianuarie, utilizatorii de PlayStation 5 se bucurau de anunțul privind tehnologia de VR de ultimă generație, dar se pare că s-ar putea să fi fost un pic prea optimiști.

După cum raportează KitGuru, analistul lanțului de aprovizionare, Ross Young, a postat recent pe Twitter pentru a dezvălui o creștere fără precedent de 50% a livrărilor de afișaje VR în acest an, până la aproximativ 15 milioane de unități. Dar Young mai menționează în treacăt că în ciuda „întârzierilor la Sony și Apple”, ceea ce KitGuru a considerat că înseamnă că PS VR2 va fi amânat până în 2023.

VR display shipments to rise >50% to >15M in 2022 despite delays to 2023 at Apple and Sony. Big jump forecasted in 2023.https://t.co/4m1FfgkeoM

