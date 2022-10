Cutremurul imobiliar din România, simțit deja de români: când scad prețurile la locuințe

Când vine vorba de piața imobiliară din România, aceasta a ridicat o serie stufoasă de întrebări în ultimul an, iar situația nu pare să se liniștească în perioada următoare. Este doar o chestiune de timp până când bula imobiliară va exploda.

Storia.ro este o plaformă online cu cele mai multe anunțuri imobiliare din România. Din această poziție, în urmă cu ceva timp, a inițiat un efort statistic legat de percepția românilor asupra investițiilor în locuințe. Acum, a publicat rezultatele, iar concluziile sunt fascinante, mai ales că sunt incluse și prognoze referitoare la următoarele 6-12 luni. Ca referință, datele au fost strânse în septembrie 2022 și sunt agregate de pe platformele Storia.ro și OLX Imobiliare.

Românii și locuințele – cum văd criza imobiliară

La întrebarea dacă vor să achiziționeze o proprietate în următoarele 12 luni, 38% dintre respondenți au spus fără echivoc da. O treime oscilează între da și nu – 33%, pe când 12% înclină spre da. Doar 9% sunt siguri că nu vor cumpăra o locuință în următorul an, pe când 8% înclină spre nu. În privința bugetelor din spatele acestor planuri, pentru jumătate dintre cei chestionați – 54%, suma maximă este de 60.000 de euro. Aproximativ 25% se gândesc la o investiție între 61.000 și 90.000 de euro, pe când 12% au sărit între 91.000 și 120.000 de euro. Deși prețul unui număr record de locuințe depășește pragul psihologic de 100.000 de euro, doar 8% dintre cei care vor să-și cumpere o locuință au în vedere o cheltuială de peste 121.000 de euro.

Vizavi de modul în care a progresat bugetul pentru această cheltuială în ultima jumătate de ani, în cazul a 42% a rămas neschimbat. Pentru 23% dintre respondenți a crescut, iar pentru 35% a scăzut. În mod previzibil, acest trend este influențat de bugetul, după cum urmează – 44% dintre cei care sunt dispuși să ofere până în 60.000 EUR au scăzut bugetul, față de doar 18% dintre cei cu peste 121.000 EUR. Creșterile de buget au apărut în special la cumpărătorii care caută locuințe de 91.000-120.000 EUR (30%) și cei de peste 121.000 EUR (31%).

Vizavi de cei care evită să-și cumpere o locuință, într-un procent dominat, decizia este influențată de scăderea prețului – 75%, urmată de scăderea dobânzilor la credite – 27%, scăderea costurilor de zi cu zi – 19% și creșterea veniturilor personale – 18%.

„În privința așteptării legate de evoluția prețurilor, e normal ca oamenii să își dorească o scădere a acestora. Sunt copleșiți de creșteri pe toate planurile și nu își mai doresc o creștere de preț și în cazul viitoarei lor locuințe, aceasta având și un impact mare asupra bugetului total. Dacă se va materializa sau nu această scădere, rămâne de văzut.

În termeni reali (ajustați cu inflația) avem deja o scădere a prețurilor medii în imobiliare (practic prețurile imobilelor au crescut mai lent decât rata inflației), deci suntem pe perioada de corecție la mijlocul ciclului imobiliar. În valori nominale (cifre efective) însă, e greu de crezut că inflația nu va afecta și piața construcțiilor, care are două componente principale: materialele și forța de muncă (manopera).

Așteptările mele și ale colegilor mei din The Concept sunt ca pe perioada cât dobânzile bancare sunt sus să avem o domolire a creșterii la câteva procente an la an, iar din momentul scăderii dobânzilor să asistăm la o explozie a prețurilor pe o perioadă de 3-5 ani. Românii câștigă mult mai bine (în medie de 2.3 ori mai bine) decât câștigau acum 14 ani la vechea criză economică, în schimb prețurile imobiliare sunt mai mici ca în vârful din 2008, pe medie cu 10-12%”, a declarat Daniel Tudor, reprezentant al agenției imobiliare The Concept.

Dacă ai o curiozitate vizavi de sumele fabuloase de bani aflate în piață, este suficient să te uiți la locuințele achiziționate cu cash și cele care se bazează pe un credit ipotecar. ”Referitor la modalitatea de plată, cei care ar cumpăra o proprietate ar achita cash în proporție de 60%, iar cu credit – 40%. Cei care pot achita cash au răspuns în proporție de 49% că sunt siguri că vor să cumpere o proprietate în următorul an, față de 33% dintre respondenții care ar apela la un împrumut. În ultimele 6 luni, bugetul celor cu cash a ramas același pentru 44% dintre respondenți, a scăzut pentru 33% și a crescut pentru 23% dintre ei. Pentru cei cu credit însă, bugetul a scăzut pentru 40% sau a rămas la fel (38%). Suma alocată locuinței a crescut pentru 23% dintre cumpărătorii cu credit.”, se arată în același studiu.

„Faptul că peste jumătate dintre respondenții studiului Storia.ro doresc să achiziționeze o proprietate în următoarele 12 luni arată o cerere concretă, reală pentru locuințe în România, care alimentează în continuare noi dezvoltări imobiliare. Coroborat cu indicatorul de aproape 60% dintre respondenți care doresc să achiziționeze cu cash și nu cu credit, se confirmă încă o dată că piața românească este una atipică, la începutul dezvoltării ei. În acest moment, când dobânzile sunt sus, este benefic să existe atât de mult cash disponibil, pentru că dă combustibil pieței mai departe. Altfel, o piață imobiliară în care balanța ar înclina în mod copleșitor către credit ar fi foarte vulnerabilă în situații cum este cea actuală pe piața creditelor bancare”, a completat Daniel Tudor, reprezentant al agenției imobiliare The Concept.

Cea mai mai interesantă concluzie a studiului vizează însă prognoza de preț pentru următoarele șase luni, din acest punct de vedere, 39% dintre participanți anticipează o scădere semnificativă a prețurilor, 27% – o ușoară scădere, în timp ce 9% se așteaptă să stagneze. Doar 8% se așteaptă la o creștere ușoară și 5% la una semnificativă. 12% declară că nu știu la ce să se aștepte. Cei care se așteaptă în cea mai mare măsură la scăderi de preț sunt respondenții cu buget de până în 60.000 EUR (42%), în timp ce creșterile semnificative sunt anticipate mai degrabă de cei cu bugete de 91.000-120.000 EUR (8%).

„Luând în considerare creșterea costurilor de construcție, care încă nu s-au stabilizat, din păcate nu se poate discuta despre scăderi de prețuri ale locuințelor noi. În această perioadă, mulți clienți amână luarea unei decizii, în speranța unor prețuri mai accesibile. Momentan, în București prețurile apartamentelor în complexele rezidențiale noi sunt în stagnare, iar piața veche este direct influențată de evoluția pieței locuințelor noi. Pentru anul viitor, în contextul unei cereri ridicate de locuințe noi și a unui stoc nou în scădere din cauza blocajului în procesul de emiterere a PUZ-urilor de sector, nu preconizăm scăderi majore de preț, ci, cel mai probabil, anumite reglaje în cazul unor proiecte”, a declarat Despina Ponomarenco, președinta BUCHAREST REAL ESTATE CLUB (BREC).

Nu mai puțin de 80% dintre români sunt convinși că ne aflăm într-o bulă imobiliară și că ar fi o idee bună să amâne achiziția unei proprietăți.

„Sondajul ne confirmă că există diferențe semnificative între așteptările potențialilor cumpărători și preconizările dezvoltatorilor și ale altor profesioniști în imobiliare. Considerăm că observațiile de aici sunt un punct bun de pornire pentru o discuție mai amplă despre ce influențează prețul imobiliarelor și care sunt așteptările cumpărătorilor. Misiunea noastră e să înțelegem perspectiva tuturor, să le oferim o voce și să facilităm un dialog coerent care să aducă mai multă claritate într-o perioadă cu atât de mulți factori de luat în calcul”, a declarat Monica Dudău, Marketing Manager Storia.ro și OLX Imobiliare.