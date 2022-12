Google promite să te ajute să înțelegi „hieroglifele” de pe rețetele medicilor: cum poți folosi funcția

Suntem siguri că ți s-a întâmplat, și nu o singură dată, să mergi, spre exemplu, la medicul de familie și să primești o rețetă pe care nu poți să o descifrezi.

Medicii, indiferent de ramura de medicină din care fac parte, îți dau impresia că primesc, pe băncile facultății, cursuri speciale de scris rețete cu „hieroglife”.

Partea bună este că, odată ce ajungi cu acele rețete la farmacie, farmacistul îți va da medicamentele de care ai nevoie, înțelegând acel stil întortocheat de scris.

Această problemă este una universală, nu a apărut prima dată la noi în țară, iar Google știe asta.

Așadar, încercând să te ajute, Google a anunțat că a început lucrul la implementarea unei noi funcții care va avea menirea să îți dea o mână de ajutor și să deslușești scrisul medicilor.

Anunțul a fost făcut pe Twitter.

We’ve started working on the complex process of identifying what’s written on medical prescriptions by building an assistive model to digitise it, using AI, for medical healthcare professionals.#GoogleForIndia pic.twitter.com/XD8YwJ6HBr

— Google India (@GoogleIndia) December 19, 2022