Cum se joacă propagandistul preferat al lui Putin cu mintea rușilor: „Vom înceta să mai existăm” dacă Moscova pierde războiul în Ucraina

Jurnalistul Vladimir Soloviov, propagandistul preferat al lui Vladimir Putin, spune că poporul rus va „înceta să mai existe” dacă războiul din Ucraina va fi pierdut de Moscova. Într-un videoclip postat pe Twitter, prezentatorul TV, care este un susținător vocal al Kremlinului, afirmă că vor exista „înfrângeri dure și amare” până când țara va lupta „pentru front și victorie”. „Altfel, nu vom exista. Nu va exista nici cultură rusă, nici limbă rusă și nici popor rus”, a avertizat el.

Confruntat cu întârzieri în producția militară și pierderi tot mai mari pe câmpul de luptă, președintele Rusiei a îndemnat, miercuri, guvernul să elimine birocrația pentru arme și provizii necesare soldaților ruși din Ucraina.

Deficitele armatei sale în cele opt luni de război au fost atât de pronunțate, încât Vladimir Putin a prezidat un nou comitet menit să accelereze producția, livrarea de arme și provizii pentru trupele ruse, subliniind necesitatea de a „câștiga un ritm mai mare în toate domeniile”.

Vladimir Soloviov, prezentatorul TV care acum ține partea Rusiei în confruntarea cu Ucraina, nu a fost mereu propagandistul favorit al președintelui Vladimir Putin, acesta având ocazional apariții pitorești pe micul ecran, după cum arată o înregistrare video apărută pe rețelele sociale. Până să înceapă războiul, el modera emisiuni de Revelion.

Din moment ce Soloviov a captat atenția publică din cauza amenințărilor sale, internauții au căutat prin arhive înregistrarea cu el prezentând spectacolul de Revelion difuzat de una dintre televiziunile rusești în 2013.

Într-un monolog avut într-o altă emisiune a sa, Soloviov, care a fost decorat de două de președintele Vladimir Putin pentru serviciile aduse Rusiei, a amenințat SUA și Europa cu atacuri nucleare, dacă acestea vor sări în apărarea țărilor baltice, la rândul lor membre NATO.

