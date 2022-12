Cum „s-au bătut” Sergiu Nicolaescu și Dan Pița ca să intre în grațiile ei: Ileana Popovici, actrița pe care niciun bărbat nu o putea ignora

În perioada de dinainte de Revoluția din 1989, Ileana Popovici era considerată una dintre cele mai frumoase apariții de la noi din țară.

A avut o relație cu Richard Oschanitzky, unul dintre cei mai apreciați compozitori de muzică de film de la acea vreme, ca mai apoi să devină, pe rând, iubita lui Sergiu Nicolaescu, însă și a lui Dan Pița.

Ileana Popovici, de la începuturi: un artist complet

Ileana Popovici s-a născut în anul 1946, în comuna Buturugeni, din județul Giurgiu și este o cunoscută actriță, dar și interpretă de muzică ușoară, jazz și bossa-nova. Printre altele, de-a lungul carierei sale, artista a prezentat emisiuni la televiziune.

În 1964 intra la Conservatorul de Muzică „Ciprian Porumbescu”, din Capitală, la secția Pedagogie și Critică Muzicală.

Ea a activat, ani de-a rândul, în cinematografie, mai exact în anii ’60-’70. Dintre peliculele din distribuţia cărora a făcut parte trebuie să amintim următoarele: „Reconstituirea“ (1968, în regia lui Lucian Pintilie), „Prea mic pentru un război atât de mare“ (1970, în regia lui Radu Gabrea), „Pentru că se iubesc“ (1972, în regia lui Mihai Iacob), „Paraşutiştii“ (1972, în regia lui Dinu Cocea), „100 de lei“ (1973, în regia lui Mircea Săucan), „Oaspeţi de seară“ (1976, în regia lui Gheorghe Turcu), „Filip cel bun“ (1975, în regia lui Dan Piţa), „Zile fierbinţi“ (1975), „Accident“ (1977), „Pentru patrie“ (1977), „Mihail, câine de circ“ (1980) şi „Capcana mercenarilor“(1982, toate în regia lui Sergiu Nicolaescu).

După ce s-a pensionat, în anul 1998, ea a plecat în Italia, la Sanremo, însă a revenit în postura de colaborator al TVR Internațional, realizând emisiuni din diaspora ca Lumea și noi sau Cu sufletul acasă, însă și transmisiuni de la Festivalul de la Sanremo „Della Canzone Italiana”.

Rivalitatea celor doi regizori: „Cred că s-au urmărit unul pe altul, eu n-am avut niciun amestec”

Așa cum menționam anterior, Ileana Popovici s-a aflat, pe rând, într-o relație cu Sergiu Nicolaescu și cu Dan Pița, motiv pentru care cei doi regizori români nu și-au vorbit o perioadă.

Imediat după încheierea relației cu Richard Oschanitzky, Popovici se îndrăgostea de Dan Pița, ca mai apoi să devină iubita lui Sergiu Nicolaescu, cu care rămânea mai mulți ani.

În mod evident, acest lucru avea să dea naștere animozităților dintre Dan Pița și Sergiu Nicolaescu, cei doi rivalizând pentru inima aceleiași femei.

„Când am filmat în 100 de lei, am cunoscut o persoană care ulterior a devenit foarte importantă pentru mine: asistenta de regie a domnului Săucan, o fată deşteaptă, charismatică, talentată, scriitoarea Luminiţa Coler. (…) Odată, mergând pe stradă, aud din spate nişte bărbaţi care comentează: «Măi, fata asta trebuie să fie Ileana Popovici, după picioare». M-am întors curioasă, să văd cine mă recunoscuse. Era Radu Gabrea, regizorul filmului «Prea mic pentru un război atât de mare».

Mergea cu doi domni, pe care i-am cunoscut atunci: regizorii Mircea Veroiu şi Dan Piţa. Ne-am salutat, am schimbat câteva vorbe şi am plecat. Când i-am povestit Luminiţei, s-a bucurat şi m-a anunţat că îl cunoaşte foarte bine pe Dan Piţa, despre care avea o părere bună ca regizor, căci reuşise să facă «Nunta de piatră». Aşa că, în scurt timp, ne-am cunoscut la Luminiţa cu Piţa.

Am vorbit mult, ne-am plăcut şi m-a petrecut de mână acasă. Aveam, în sfârşit, şi eu o casă, un apartament cu trei camere în Drumul Taberei, cumpărat în rate timp de 25 de ani, cum era pe vremea aceea. Când întreba lumea unde stă Ileana, răspundeam că «la porumb», pentru că după blocul meu se întindea un câmp cultivat cu porumb. Acum, în loc de porumb e un câmp de vile.

Ei bine, încet-încet, între mine şi Dan Piţa s-a născut un sentiment, chiar dacă avea altă intensitate decât cele precedente. Dan era nu doar un regizor foarte bun, ci şi un băiat blând, liniştit şi atent. Ne-a fost bine împreună. Între timp, am făcut filmul «Filip cel bun», în care am avut un rol frumos, alături de Mircea Diaconu. Pentru acest film am realizat şi ilustraţia muzicală, cu muzica lui Vivaldi.

Totul a ieşit bine, pentru că erau implicaţi actori talentaţi, precum Vasile Niţulescu, Florina Luican sau Marin Moraru. Datorită lui Dan Piţa am cunoscut mulţi oameni deosebiţi care au lucrat la film: familia Boruzescu, Miruna şi Radu, mari scenografi, inventivi şi talentaţi, dar în acelaşi timp oameni normali, blânzi, generoşi, care au plecat apoi în Franţa şi au devenit celebri după ce făcuseră aici filmul «Felix şi Otilia»”, declara, ani mai târziu, Ileana Popovici, citată de Adevărul.

Mai apoi, Ileana Popovici avea să-l cunoască pe Nicolaescu. „Sergiu şi-a schimbat maşinile şi a făcut orice ca să mă impresioneze”.

În mod evident, nici Dan Pița nu a renunțat atât de ușor, conform declarațiilor artistei. „Te iubesc! Am fost atât timp împreună! Pe Sergiu nu-l cunoşti”, i-ar fi spus acesta Ilenei Popovici, la un moment dat.

„Odată, cei doi s-au întâlnit în apartamentul meu din Drumul Taberei. A fost memorabil acel moment, când i-am lăsat pe ei să hotărască. Cred că s-au urmărit unul pe altul, eu n-am avut niciun amestec. M-am retras în bucătărie şi am început să calc, lăsându-i în voia lor. N-am să uit cum, la sfârşitul discuţiei, Sergiu a spus din uşa apartamentului: «Am plecat! Vă las împreună şi vă dau invitaţie la filmul Nemuritorii». Un film la care, bineînţeles, nu am fost. Dar m-am despărţit de Dan, iar o perioadă am stat singură. Dan Piţa şi Sergiu Nicolaescu nu şi-au vorbit mult timp după acea întâlnire”, mărturisea, de asemenea, actrița, conform sursei citate anterior.

Ulterior, Ileana Popovici a decis să rămână împreună cu Sergiu Nicolaescu, iar cei doi au avut o relație timp mai mulți ani, până în momentul în care actrița ar fi început să se sature de presupusa gelozie a regizorului. „Pe mine însă asta mă deranja, pentru că îmi afecta ce iubeam mai mult: libertatea”.