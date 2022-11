Cum e posibil să ai un tată născut acum câteva sute de ani: descoperirea fascinantă a cercetătorilor

Cercetătorii au făcut o descoperire care s-ar putea să schimbe tot ce știai despre conceptul de paternitate.

Spre exemplu, atunci când s-a născut cel mai mic copil al lui Mick Jagger, Deveraux Octavian Basil Jagger, în 2016, rockerul avea deja peste 70 de ani.

Pe măsură ce știința evoluează, „bărbații care își doresc copii ar trebui să conceapă înainte de vârsta de aproximativ 45 de ani” devine un concept depășit.

Datorită unei modificări recente a legii din Regatul Unit, cu privire la perioada de timp în care spermatozoizii criogenizați pot fi păstrați, viitorii tați ar putea fi mai bătrâni decât „universul” când fac copii, iar experții sugerează că nu există niciun motiv științific pentru care limita să nu poată fi extinsă și mai mult.

Cum ai putea să ai un tată-„străbunic”

Prima naștere vie, din material seminal crioconservat, a fost raportată în 1953. Pe atunci, spermatozoizii puteau fi depozitați doar pentru perioade scurte de timp, însă la începutul anilor 1960, tehnologia a evoluat suficient încât să devină viabilă, iar cercetătorii au început să aibă speranțe. În 2012, se năștea o pereche de gemeni, din sperma congelată cu 40 de ani în urmă.

În ciuda acestei longevități seminale, până de curând, crioconservarea spermei, ovulelor și embrionilor în Marea Britanie a fost, în general, limitată la numai 10 ani. Acest lucru s-a schimbat în iulie anul acesta, când parlamentarii au ridicat limita la 55 de ani.

„Fiecărei persoane ar trebui să i se ofere cea mai bună oportunitate posibilă de a-și întemeia o familie, motiv pentru care este important ca legile noastre să reflecte cele mai recente progrese tehnologice”, a spus Caroline Dineage, la acel moment ministrul pentru îngrijire și sănătate mintală, într-un declarație din februarie 2020, premergătoare deciziei.

„Deși acest lucru ar putea să afecteze pe oricare dintre noi, sunt deosebit de îngrijorată de impactul actualei legi asupra opțiunilor de reproducere ale femeilor”, a adăugat ea. „O limită de timp poate însemna adesea că femeile se confruntă cu decizia sfâșietoare de a-și distruge ovulele congelate sau se simt presate să aibă un copil înainte de a fi pregătite”, s-a mai declarat.

„Limita legală de 55 de ani nu are nimic de-a face cu termenul de valabilitate al spermei. Are mai mult de a face cu ceea ce parlamentarii au considerat că este potrivit pentru societate”, a declarat Allan Pacey, profesor de andrologie la Universitatea din Sheffield, din Marea Britanie, pentru The Guardian.