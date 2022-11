Cum au dispărut zeci de mii de euro, peste noapte, din contul unei femei. Banca i-a dat o despăgubire de 300 de lire: „Toată treaba asta m-a îmbolnăvit”

O femeie trăiește un coșmar după ce susține că și-a pierdut economiile de-o viață când banca i-a șters contul.

Kirsty Hamlett susține că o bancă din Marea Britanie i-a închis contul bancar, care conținea peste 40.000 de euro, fără avertisment, ceea ce înseamnă că nu a putut accesa banii în ultimele șase luni.

Tânăra în vârstă de 30 de ani din Reddish, Stockport, susține că acest coșmar a dus la pierderea vânzării primei sale case, la ratarea unor plăți importante și la nopți nedormite și anxietate.

Kirsty spune că prima dată când a aflat că i s-a închis contul a fost atunci când a contactat banca pentru a-i informa că nu mai avea acces la internet banking în luna iunie a acestui an.

NatWest susține că i-a trimis o scrisoare în aprilie în care a informat-o că are la dispoziție 60 de zile pentru a-și muta fondurile, deoarece urma să închidă contul – lucru pe care ea susține că nu l-a primit niciodată.

„Este dezgustător. Toată treaba asta m-a îmbolnăvit”

Kirsty spune că a petrecut nenumărate ore la telefon la bancă, dar că încă nu a reușit să recupereze banii – în afară de compensația de 300 de lire sterline pe care susține că a primit-o de la NatWest.

De asemenea, ea susține că banca i-a trimis din greșeală scrisori în care sunt incluse datele personale ale unui alt client, inclusiv numărul de cont.

Într-o scrisoare, NatWest a recunoscut că i s-a trimis o scrisoare referitoare la un cont de investiții „pe numele altcuiva” și i-a cerut să o distrugă.

Kirsty a declarat: „Viața mea a fost pusă în așteptare în ultimele șase luni. A trebuit să-mi iau concediu medical de la serviciu și am pierdut vânzarea primei mele proprietăți. Nu mi-am putut lua salariul de la serviciu, am ratat debite directe, așa că am fost taxată suplimentar, iar ratingul meu de credit a fost afectat. De asemenea, am pierdut bani pentru că a trebuit să-mi iau zile libere de la serviciu din cauza asta.”

„Este dezgustător. Toată treaba asta m-a îmbolnăvit. Medicul meu mi-a pus un monitor cardiac și am avut atât de multe nopți nedormite din cauza anxietății.”

Kirsty, care a deținut un cont bancar la NatWest timp de 15 ani, se afla în procesul de cumpărare a primei sale case în această vară când a primit un mesaj text în care i se spunea că datele sale personale au fost schimbate.

„Nu am făcut acest lucru, așa că i-am contactat și am încercat să mă loghez la online banking, dar nu am putut intra”, a spus ea. „În a cincea zi de încercări tot nu puteam să intru și m-au întrebat: Sunteți conștientă că contul dvs. a fost închis?”.

„Ei spun că mi-au trimis o scrisoare pe 6 aprilie cu un termen de 60 de zile în care mi-au spus că mi se închide contul bancar, dar nu am primit niciodată această scrisoare. Am întrebat ce se așteaptă să fac, aveam încă o sumă mare de bani în cont și eram în curs de a cumpăra o proprietate. Am tot făcut demersuri la bancă, dar încă nu mi-am primit banii înapoi”,a mai spus ea.

„Când am vorbit cu ei, mi-au spus doar că nu trebuie să-mi spună de ce mi-au închis contul bancar. Sincer, nu mai știu ce să spun.”

Kirsty spune că acum a fost nevoită să dea instrucțiuni unui avocat pentru a investiga problema, după ce a petrecut nenumărate ore la telefon cu banca.

Femeia a pierdut peste 40.000 de euro

„Am pierdut 36.000 de lire sterline și toată treaba a fost doar un amalgam de eșecuri”, a spus ea. „Am petrecut în jur de patru ore la telefon cu NatWest în fiecare seară. M-am săturat. Mi-au trimis un cec de 300 de lire sterline ca despăgubire, dar încă nu mi-au dat banii înapoi. Aveam un termen de 60 de zile pentru a-mi retrage fondurile, ceea ce, evident, dacă aș fi știut, aș fi făcut-o.

„Acum i-au spus avocatului meu că îmi trimit formulare pe care trebuie să le completez pentru a-mi recupera banii, dar am ajuns în acest punct acum șase luni. Vreau o compensație adecvată pentru ceea ce am pățit”, potrivit The Sun.

Un purtător de cuvânt al NatWest a declarat: „Nu am primit nimic:. La fel ca toate instituțiile bancare reglementate din Marea Britanie, NatWest se supune unor cerințe legale și de reglementare și tratăm respectarea acestora ca pe o chestiune prioritară.