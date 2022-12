Cum arăta, de fapt, Vlad Țepeș: scrisoarea veche de peste 500 de ani care ar putea dezvălui trăsăturile celebrului domnitor

Un grup de oameni de știință a descoperit un indiciu vechi de 550 de ani care ar putea ajuta la rezolvarea misterului omului care a inspirat originalul Dracula. Astfel, cercetătorii ar putea reconstrui felul cum arăta Vlad Țepeș, cu ajutorul unei scrisori.

Au trecut puțin peste 125 de ani de când a fost publicat pentru prima dată cunoscutul roman cu vampiri al lui Bram Stoker, care a devenit inspirația din spatele a nenumărate personaje, cărți și filme. Totuși, cu mult înainte de acesta, conducătorul valah al secolului XV-lea, Vlad Țepeș, era cel care teroriza dușmanii României.

Cunoscut pentru brutalitatea sa, legenda spune că domnul războiului, care este adesea denumit Vlad Dracul sau Vlad al III-lea, ar fi fost cel care ar fi construit o pădure cu oameni trași în țeapă pentru a șoca și descuraja o armată invadatoare să atace.

La secole după domnia sa terifiantă, setea de sânge a lui Vlad l-a inspirat pe vampirul literar al lui Stoker. Pentru a oferi lumii o perspectivă fără precedent asupra acestei figuri istorice fascinante, doi oameni de știință pe nume Gleb și Svetlana Zilberstein au pus mâna pe o serie de scrisori ale sale, inclusiv pe una pe care a trimis-o sibienilor în 1475.

Alături de profesorul Pier Giorgio Righetti de la Universitatea Politehnică din Milano, trio-ul a dezvoltat o metodă de analiză biochimică care este capabilă să extragă proteine din articole care au fost atinse de oameni cu sute de ani în urmă.

În cazul scrisorilor lui Vlad, soții Zilberstein au obținut materiale genetice ale lordului războiului din sudoarea, saliva și amprentele sale. Ei pot folosi aceste dovezi pentru a obține informații despre felul în care arăta și sănătatea lui la acea vreme, precum și despre condițiile de mediu în care a trăit. Vorbind cu The Guardian, „chimiștii istorici”, așa cum se descriu, au dezvăluit că au efectuat extragerea în Transilvania.

„A fost mistic faptul că extragem moleculele lui Dracula în ziua în care romanul lui Bram Stroker a fost publicat acum 125 de ani. Nu am planificat în mod special această dată. Toată noaptea, după extragerea moleculelor lui Dracula, a plouat, câinii au urlat și a fulgerat. Era într-adevăr o atmosferă foarte magică. Contele Dracula și-a binecuvântat eliberarea din arhiva românească”, a declarat Gleb.

În ceea ce privește știința, el a explicat că datoria lor este aceea de a găsi urmele bochimice rămase din momentul în care obiectul istoric a fost creat sau utilizat de către o persoană din istorie.

Metoda trio-ului este încercată și testată, utilizând-o inițial pe primul manuscris din Maestrul și Margareta al dramaturgului sovietic Mihail Bulgakov. Gleb a mai afirmat că au găsit urme de morfină și protenie de patologie renală în paginile manuscrisului, demonstrând că a fost scris în timp ce se afla sub influența medicamentelor pe care le lua pentru a calma durerea acută a rinichilor.

„După Bulgakov, ne-am îndreptat către p Anton Cehov. Am analizat tricoul în care a murit și ultima scrisoare. Cehov a suferit de tuberculoză și a folosit diverse substanțe ca analgezice, dar a murit în urma unui accident vascular cerebral. După Cehov, am început să investigăm scrisoarea lui George Orwell către Moscova și am găsit urme de tuberculoză, pe care a contractat-o în Spania”, a mai adăugat cercetătorul.