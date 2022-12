Cum ar arăta viitorul nostru dacă am supraviețui încă un milion de ani

Majoritatea speciilor sunt tranzitorii. Ele dispar, se ramifică în specii noi sau se schimbă în timp, din cauza mutațiilor întâmplătoare și a schimbărilor de mediu. E posibil ca o specie tipică de mamifere să existe timp de un milion de ani.

Oamenii moderni, Homo sapiens, există de aproximativ 300.000 de ani. Deci, ce se va întâmpla dacă ajungem la un milion de ani?

Autorul de science fiction H.G. Wells a fost primul care a realizat că oamenii ar putea evolua în ceva foarte straniu. În eseul său din 1883, “Man in the Year Million”, el și-a imaginat ceea ce a devenit acum un clișeu: creaturi cu creier mare și cu trup minuscul. Mai târziu, el a speculat că oamenii s-ar putea împărți și în două sau mai multe specii noi.

Deși modelele evolutive ale lui Wells nu au rezistat timpului, cele trei opțiuni de bază pe care le-a considerat încă sunt valabile. Am putea dispărea, să ne transformăm în mai multe specii sau să ne schimbăm. Un ingredient adăugat este că avem biotehnologie care ar putea crește foarte mult probabilitatea fiecăreia dintre ele.

Tehnologiile viitoare previzibile, cum ar fi îmbunătățirea umană (a ne face mai inteligenți, mai puternici sau în alte moduri mai buni folosind droguri, microcipuri, genetică sau alte tehnologii), emularea creierului (încărcarea creierului nostru pe computere) sau inteligența artificială (AI) pot produce forme tehnologice de noi specii nevăzute în biologie.

Cum ar fi oamenii într-un milion de ani

Este imposibil să prezici perfect viitorul. Depinde de factori fundamental aleatori: idei și acțiuni, precum și limite tehnologice și biologice necunoscute în prezent. Sunt mulți dintre noi care doresc să îmbunătățească condiția umană – încetinirea și desființarea îmbătrânirii, îmbunătățirea inteligenței și a dispoziției și schimbarea corpului – ceea ce poate duce la noi specii.

Este plauzibil că, chiar dacă aceste tehnologii devin la fel de ieftine și omniprezente precum telefoanele mobile, unii oameni le vor refuza din principiu și își vor construi imaginea de sine de a fi oameni „normali”. Pe termen lung, ar trebui să ne așteptăm ca cei mai îmbunătățiți oameni, generație cu generație (sau upgrade după upgrade), să devină una sau mai multe specii „postumane” fundamental diferite – și o specie de reținut care se declară „oameni adevărați”.

Prin emularea creierului, o tehnologie speculativă în care cineva scanează un creier la nivel celular și apoi reconstruiește o rețea neuronală, echivalentă într-un computer pentru a crea o „inteligență software”, am putea merge și mai departe.

Aceasta este părăsirea regnului animal pentru regnul mineral, sau mai degrabă, regnul software. Există multe motive pentru care unii ar dori să facă acest lucru, cum ar fi creșterea șanselor de nemurire (prin crearea de copii de siguranță) sau călătoria ușoară prin internet în spațiu.

Inteligența software are și alte avantaje. Poate fi foarte eficient din punct de vedere al resurselor – o ființă virtuală are nevoie doar de energie din lumina soarelui și de ceva material de rocă pentru a face microcipuri. De asemenea, poate gândi și se poate schimba la intervalele de timp stabilite de calcul, probabil de milioane de ori mai rapid decât mințile biologice. Poate evolua în moduri noi – are nevoie doar de o actualizare de software.