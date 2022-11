Primul semnal extraterestru, explorat într-un nou documentar BBC: ce spun experții despre întâlnirea cu extratereștrii

Imaginează-ți că, în sfârșit, extratereștrii ne-au contactat. Iată ce zic experții că s-ar întâmpla în continuare.

În deceniile în care omenirea a căutat în mod activ viața dincolo de planeta noastră, mulți s-au întrebat cum ar putea avea loc contactul inițial dintre noi și o altă civilizație inteligentă. Un nou lungmetraj dramă-documentar BBC, First Contact: An Alien Encounter, merge chiar în miezul problemei, combinând interviuri cu experți de renume mondial și scenarii fictive (programe de știri, podcasturi) care explorează modul în care se poate descoperi un semnal din spațiu.

Premisa este că un semnal este detectat în direcția sondei Voyager 1, care călătorește în prezent în spațiul interstelar. Prima presupunere este că detectarea este o defecțiune (nu ar fi prima dată), dar după ce sunt primite mai multe semnale, ideea că este primit un semnal real devine larg răspândită. Documentarul reconstruiește ceea ce oamenii de știință, organizațiile, mass-media și oamenii obișnuiți ar putea face și spune în următoarele 12 zile.

„Am urmărit progresele extraordinare în explorarea noastră a lumilor extraterestre în ultimele decenii și am fost, de asemenea, intrigați de gândirea, organizații precum SETI (Search for Extraterrestrial Intelligence) și Națiunile Unite au pus în răspunsul potențial la un prim contact”, a declarat pentru IFLScience producătorul executiv Andrew Cohen, șeful unității de știință de la BBC Studios Production.

Există extratereștrii?

Documentarul este format din strategii din viața reală pentru primul contact cu o civilizație extraterestră, precum și de reacții speculative din întreaga lume. Când vine vorba de știință, sursa de inspirație pentru „semnal” este evidentă. Formatul spectacolului, inclusiv acoperirea media fictivă, sunt influențate atât de documentarele clasice, cât și de cultura pop.

Căutarea vieții dincolo de Pământ are o varietate de abordări dincolo de cele ale SETI, care caută în mod specific existența civilizațiilor avansate. Viața sub formă de bacterii antice se poate ascunde în altă parte a Sistemului Solar, sub suprafața lui Marte sau în oceanele lunilor Europa și Enceladus.

JWST se uită la atmosfera exoplanetelor pentru a detecta orice semne indicatoare de semnături biologice în interiorul lor. Dar întâlnirea cu alte specii inteligente de dincolo de planeta noastră ar fi altceva.