Cum a reușit armata ucraineană să forțeze rușii să plece din Makariv. Orașul a fost eliberat de trupele lui Putin

Armata ucraineană a anunțat că a preluat controlul orașului Makariv, situat la vest de Kiev. În timp ce armata rusă se retrăgea, „steagul statului ucrainean a fost ridicat“. Orașul aflat la aproximativ 50 de kilometri distanță de capitala Ucrainei a fost, însă, devastat de invadatorii ruși. Mai multe detalii despre acest subiect, în paragrafele următoare.

Forțele armate ucrainene au anunțat marți dimineață, într-un mesaj postat pe rețelele sociale, că au preluat controlul asupra orașului Makariv, situat la 48 de kilometri vest de Kiev, relatează AFP.

Ucraina a declarat că a respins trupele din orașul aflat la periferia capitalei ucrainene, în timp ce națiunea est-europeană continuă să lupte împotriva invaziei lansate de Rusia pe 24 februarie. Statul-Major al Forțelor Armate ale Ucrainei a raportat că „s-a înălțat steagul ucrainean peste orașul Makariv, iar forțele ruse au fost respinse“.

Respingerea trupelor din Makariv înseamnă, potrivit Ministerului ucrainean al Apărării, că Rusia nu poate încercui capitala Kiev din nord-vest.

Makariv, o suburbie importantă a Kievului din punct de vedere strategic, a fost supus unei serii de atacuri în timpul ofensivei în curs, inclusiv asupra unei brutării industriale din oraș, care a dus la pierderea vieții a 13 persoane.

In the city of #Makarov, as a result of an air strike, a shell hit a local bakery

According to the Ministry of Internal Affairs, 5 people were rescued from under the rubble but 13 people were died. According to preliminary information there were up to 30 people on the territory.

— NEXTA (@nexta_tv) March 7, 2022