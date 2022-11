Cum a fost descoperită cea mai mare farsă de pe Wikipedia: ce înseamnă dezinformarea, cu adevărat

Un tânăr de 15 ani a descoperit o farsă pe Wikipedia, care a păcălit de ani de zile vizitatorii și mass-media deopotrivă. Băiatul, numit doar Adam de către BBC, a devenit mai întâi suspicios de farsă în timp ce răsfoia Wikipedia, când se plictisea la școală.

În timpul unuia dintre cursurile sale, profesorul său a menționat un om de știință scoțian care a inventat prăjitorul de pâine electric, la sfârșitul anilor 1800. Cu toate acestea, când Adam s-a uitat la pagina lui Alan MacMasters, creditat de asemenea cu inventarea ceainicului electric de către site-ul web, a observat ceva ciudat la fotografia lui MacMasters, presupus făcută în anii 1890.

În afară de asta, la prima vedere articolul arăta aproape ca orice alt articol, completat cu o mulțime de referințe. Articolul susține că, în timp ce MacMasters încerca să reducă costurile folosind metale mai ieftine pentru filamente, folosind cantități mari de nichel în sârmă, „lampa rezultată a fost atât de fierbinte încât pâinea lui a început să se rumenească”.

Se presupune că MacMasters a petrecut apoi câteva luni la laboratorul unui coleg perfecționând designul, înainte de a-l vinde pentru a fi produs.

Incredibil, majoritatea acestor afirmații despre „MacMasters” (nu a existat, de fapt, un astfel de om de știință) au provenit din publicații pe care Wikipedia le-a considerat acceptabile și nu au fost puse la îndoială ani de zile de niciunul dintre editorii Wikipedia (de obicei sârguincioși).

On #NationalToastDay let’s celebrate Alan MacMasters, inventor of the 1st electric toaster,1893. The ‘Eclipse Toaster’ only toasted one side of the bread so you had to flip the slice by hand. No time to make a brew while the toaster was on back in those days. Thank you Alan🙌🏽🍞 pic.twitter.com/VUAsbGh9me

— KingsmillCare (@KingsmillCare) February 25, 2021