Criză politică majoră în Israel. Premierul Naftali Bennett demisionează, iar Parlamentul va fi dizolvat

Sunt tensiuni majore în Israel. Premierul Naftali Bennett şi ministrul de Externe, Yair Lapid, au decis să dizolve Parlamentul, declanşând noi alegeri în țară, iar Lapid urmând să preia funcţia de prim-ministru. Săptămâna viitoare, se va deschide calea pentru al cincilea scrutin din Israel în trei ani, după ce Bennett nu a putut să stăpânească presiunea în creştere asupra fragilei sale coaliţii de guvernare.

Dacă proiectul de lege privind dizolvarea parlamentului va fi adoptat de deputaţi, Yair Lapid va deveni noul premier al Israelului până la formarea unui nou guvern. În iunie 2021, Lapid şi Bennet au format o coaliţie după doi ani de criză politică, punând capăt guvernării premierului Benjamin Netanyahu.

„Cetățeni ai Israelului,

Stăm astăzi în fața voastră într-un moment greu,

Dar cu înțelegerea că am luat decizia corectă pentru Israel.

Acum un an am înființat un guvern pe care mulți îl credeau imposibil, pentru a opri teribilul vortex la care a fost supus Israelul. (…)

Am decis să fac un act, cea mai grea mișcare din viața mea.

Și cu ajutorul lui Dumnezeu am reușit să instaurăm un guvern.

Împreună am scos țara din groapă.

Am realizat multe în acest an.

Punem din nou pe primul loc valorile corectitudinii și încrederii. (…)

Am demonstrat că pot fi îndepărtate dezbinările de dragul statului.

În ultimele săptămâni am făcut tot posibilul pentru păstrarea acestui guvern.

Vinerea trecută, am avut o serie de discuții cu oficialii judiciari și de securitate și am înțeles, în sfârșit, că în 10 zile, cu încălcarea regulamentelor Curții Judiciare, statul Israel este supus unor riscuri de securitate și haos constituțional. (…)

Prin urmare, am decis să acționăm împreună, să dizolvăm Knessetul și să organizăm alegeri la o dată convenită, în cadrul unui transfer ordonat de putere, și să asigurăm interesele naționale ale Israelului și în perioada de tranziție.”, a scris Naftali Bennett pe Facebook.