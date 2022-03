Criza alimentară din România nu va fi provocată de război, ci de prețurile la energie și carburant: avertismentul experților

Toate companiile românești, mici și mari, au fost îngenuncheate în ultimele luni de explozia prețului la energie și carburant. Cel mai grav afectați au fost întreprinzătorii din industria alimentară care au suferit și din cauza scumpirilor la cereale.

În timp ce în spațiul public s-au vehiculat scenarii legate de o posibilă criză alimentară provocată de invazia Ucrainei, cele mai mari probleme pentru industria alimentară locală sunt un pic mai vechi și pleacă de la prețurile la carburant și energie care au crescut într-un ritm alert deja de la începutul iernii. Pe marginea acestui subiect au emis un comunicat și reprezentanții organizației Sindalimenta.

Criza alimentară pleacă de la absența măsurilor guvernamentale

„Guvernul trebuie să se pregătească urgent dacă doreşte să avem pe rafturi mâncare românească şi să ia în calcul câteva măsuri în regim de urgenţă”, susţin reprezentanţii Sindalimenta. Tot la capitolul posibile soluții intră reabilitarea imediată a sistemului de irigații, încurajarea sau facilitarea producției locale de îngrășăminte pentru agricultură, subvenționarea prețului pentru motorina folosită în agricultură prin eliminarea accizelor și nu numai. Lista mai include TVA 0 la alimente, reducerea TVA la energie şi gaze, eliminarea unor taxe la combustibil, plafonarea preţurilor la energie şi gaze până la sfârşitul anului.

„Fără aceste măsuri, industria alimentară românească riscă să fie tot mai aproape de faliment din cauza preţurilor exagerat de mari la energia electrică şi termică, la gaze, combustibil şi cereale. Preţurile urcă practic de la o zi la alta din cauza războiului ruso-ucrainean, iar dacă ne referim la agricultură, să nu uităm că cele două ţări asigură 30% din exportul mondial de grâu”, se menţionează în comunicat.

Dragoș Frumosu, președintele Sindalimenta atrage atenția asupra faptului că Guvernul pare să trateze cu iresponsabilitate situația. ”În timp ce ţări din jurul nostru au început să anunţe restricţii în ceea ce priveşte exporturile de cereale, Ministerul Agriculturii din România nu ia în calcul o astfel de măsură. Atât premierul Nicolae Ciucă, cât şi alţi miniştri susţin că România are suficiente rezerve de grâu, porumb şi floarea soarelui, astfel că nu trebuie să ne facem griji, iar exporturile nu ar trebui oprite pentru că avem excedent. Avem excedent acum, pentru că anul trecut am avut o recoltă record, de circa 11,4 milioane de tone de grâu la un consum mediu la nivel naţional de circa 4,6 milioane de tone, dar pot spune premierul României şi membri Guvernului că acest lucru se va întâmpla şi cu recolta de anul acesta? Evident că nu, mai ales că există deja semne că riscăm să ne confruntăm anul acesta cu o secetă severă”, se menţionează în comunicat.

Există semne clare legate de faptul că seceta din acest an va provoca culturi mici de grâu în toate țările exportatoare. ”De exemplu, în Ucraina, care recent a interzis exporturile de grâu până la sfârşitul anului, este pusă sub semnul întrebării recolta din acest an din cauza războiului. În China, oficialităţile au anunţat deja că starea recoltei de grâu a ţării ar putea fi ‘cea mai rea din istorie’, potrivit presei internaţionale, din cauza ploilor din toamna anului trecut. Pe de altă parte, stocurile de grâu deţinute de comercianţii şi fermierii chinezi au fost reduse brusc în 2021, ceea ce vor reduce şi mai mult cantităţile de grâu disponibile pentru export. În ceea ce priveşte producţia din SUA, ea ar putea fi sub media anuală din cauza secetei. Deocamdată, nimeni nu ştie dacă se va putea conta anul acesta pe exporturile de grâu rusesc, având în vedere sancţiunile economice impuse acestei ţări”, se mai spune în comunicat.

În același context, oficialul Sindalimenta explică faptul că măsura de plafonare a prețurilor la utilități se reflectă într-un un beneficiu infim asupra întregii industrii.

„Îi aducem Guvernului la cunoştinţă că plafonarea preţurilor la utilităţi acoperă doar 30% din pierderile sectorului de morărit şi panificaţie, că din luna aprilie multe societăţi din industria alimentară riscă să se închidă în cazul în care măsura plafonării tarifelor la utilităţi nu va fi acompaniată şi de alte măsuri, că importurile de îngrăşăminte chimice vor contribui la scumpirea producţiei de cereale cu circa 30% anul acesta etc. Vorbim despre o listă foarte lungă de probleme cu care se confruntă agricultura şi industria alimentară, dar pe care Guvernul o ignoră, deşi Federaţia Sindicatelor din Industria Alimentară – Sindalimenta a solicitat în repetate rânduri discutarea ei. Până acum doar promisiuni şi teorie, nimic concret”, conform sursei citate.