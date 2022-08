Cresc salariile pentru acești români: cu cât, de când

Vești bune pentru salariații din România: salariul mediu net va crește de anul acesta. Iată cât vor fi salariile.

Astfel, conform Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză, va exista o creştere a câştigului salarial mediu net lunar de 11,3%, la 3.838 de lei. Ca referință, prognoza este în creștere faţă de cea din primăvară, când CNSP estima un avans de 10,8%, adică un câştig salarial net de 3.822 de lei.

De asemenea, potrivit prognozei de vară 2022, câştigul salarial mediu net va creşte anul viitor cu 10,6%, la 4.246 lei. Mai mult, în 2024 va crește cu 9,3%, la 4.641 lei, iar în 2025 cu 8%, la 5.010 lei, scrie Digi24. În prognoza anterioară, CNSP estimase pentru 2023 un câştig mediu net de 4.176 lei (plus 9,3%), pentru 2024 de 4.507 lei (plus 7,9%) şi în 2025 de 4.837 lei (plus 7,3%). În ceea ce priveşte câştigul salarial mediu brut lunar, acesta se va majora în 2022 cu 10,4%, la 6.157 lei, în 2023 cu 10,1%, la 6.780 lei, în 2024 cu 8,9%, la 7.385 lei şi în 2025 cu 7,7%, la 7.950 lei.

Cu cât cresc salariile

În România, nu mai există de mult timp o clasă de mijloc autentică. Majoritatea românilor sunt într-o sărăcie lucie, în timp ce 1% câștigă cât toți ceilalți. Chiar și în acest context, media te ajută să înțelegi direcția spre care se îndreapta țăra.

Institutul Național de Statistică publică la intervale regulate de timp date legate de situația financiară a românilor. Cu această ocazie, aflăm că salariul mediu net a crescut în luna iunie a acestui an până la 3977 de lei, cu 1,2% mai mult decât în luna anterioară sau 49 de lei. Dacă ne uităm la valoarea brută, discutăm de o sumă de 6413 lei, cu 55 lei mai mult sau 0,9% comparativ cu luna anterioară.

Cel mai mare câștig salarial mediu net din România s-a înregistrat în activități legate de tehnologia informației, IT și servici informatice. Acolo vorbim de 9331 de lei, în medie. Cele mai mici salarii din țara noastră merg către angajații din industria fabricării de îmbrăcăminte. Este vorba de 2186 de lei. Dincolo de sumele efective, cele mai substanțiale creșteri de la o lună la alta s-au înregistrat la angajați din extracția cărbunelui superior și inferior – 24,2%, în agricultură – 22,1% și în industria alimentară – 23,2%.