Coșmarul de a fi dator la bănci, în România: cele două soluții pe care le mai au românii în fața dobânzilor agresive

Banca Națională a României a procedat ieri așa cum anticipau toți economiștii. A decis să intervină din nou pe piața monetară și să ridice dobânda de referință. Decizia, oricât de abstractă pare pentru o persoană fără studii de specialitate, va avea un impact direct asupra ta, bugetului tău și puterii tale de cumpărare. Din fericire, deși rata la bancă ți va scumpi semnificativ în următoarea perioadă, ai două posibilități să eviți costurile explozive. Despre toate acestea vom discuta amănunțit, în rândurile de mai jos.

Pentru început, să vedem ce a făcut BNR, care sunt resorturile din spatele acestei decizii și, desigur, cum va ajunge mișcarea de pe piața monetară să te afecteze direct în buzunar.

Consiliul de Administraţie al Băncii Naţionale a României a hotărât marţi majorarea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 3,75% pe an. BNR a mai luat o astfel de hotărâre pe data de 5 aprilie, când dobânda cheie a fost adusă la nivelul de 3% pe an.

„Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României, întrunit în şedinţa de astăzi, 10 mai 2022, a hotărât următoarele: majorarea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 3,75 la sută pe an, de la 3,00 la sută pe an, începând cu data de 11 mai 2022; majorarea ratei dobânzii pentru facilitatea de creditare (Lombard) la 4,75 la sută pe an, de la 4,00 la sută pe an şi creşterea ratei dobânzii la facilitatea de depozit la 2,75 la sută, de la 2,00 la sută pe an, începând cu data de 11 mai 2022; păstrarea controlului ferm asupra lichidităţii de pe piaţa monetară; menţinerea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii pentru pasivele în lei şi în valută ale instituţiilor de credit”, a transmis BNR, printr-un comunicat de presă.