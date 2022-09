Corespondență de la Londra: Moartea reginei Elisabeta a II-a – cum se simte sfârșitul unei ere, în inima unui regat. Palatul Buckingham, la răscruce de timpuri

Schimbarea e vizibilă deja pe străzile Londrei, încă de a doua zi de la moartea reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii. Sunt semne peste tot care anunță că suverana, care a făcut parte din viețile britanicilor și altor națiuni timp de șapte decenii, nu mai este. Dar aerul de schimbare este simțit mai ales în inimile și neliniștea mulțimilor care au luat cu asalt capitala britanică în ultimele zile.

Dimineață, în timp ce m-am îndreptat spre metrou, încă de la intrarea în stația Walthamstow, din nord-estul Londrei, m-a întâmpinat un panou cu mesaje de condoleanțe, care anunța trecerea în neființă a reginei. Câteva secunde mai târziu, Majestatea Sa mi-a zâmbit senin dintr-un portret mare cu însemne de doliu, afișat pe culoarul de acces la tren. I-am zâmbit și eu, cu inima strânsă. În metrou, oamenii schimbau între ei replici și priviri marcate de emoții amestecate, tristețe, bucurie, dar și multă neliniște. Odată ajunsă în Green Park, cea mai apropiată stație de Palatul Buckingham, zâmbetul reginei s-a replicat în alte zeci de portrete, ce au luat locul afișelor publicitare, salutându-mă pe mine și călătorii care invadau culoarele.

La intrarea din parcul Saint James, m-au înconjurat sute de glasuri și frânturi de conversații alerte cu diverse accente britanice, dar și în alte limbi străine, toate unite de evenimentele acestor zile. Oameni de toate vârstele, însoțiți de rude, prieteni, părinți sau copii, cu buchete de flori, mesaje scrise de mână și felicitări, aveau un singur scop: să ajungă la reședința oficială a reginei Elisabeta a II-a în semn de respect pentru întreaga ei viață petrecută în serviciul națiunii.

Mi-am croit rapid drum prin mulțime, însă anunțul ascuțit la portavoce al unui funcționar de la metrou mi-a tăiat din elan: “aleile care duc direct spre Palatul Buckingham au fost blocate, vă rugăm să urmați aleea din stânga către palatul Saint James, pentru a ajunge la bulevardul The Mall”. Aceasta arteră unește cele două palate – Buckingham și Saint James, unde se desfășoară toate acțiunile importante în această perioadă, iar zona a fost atent împărțită în culoare cu sens unic și accesul a fost restricționat, pentru a permite tuturor să ajungă, măcar o dată, în anumite puncte de interes pe durata zilei.

M-am alăturat valurilor de oameni care se îndreptau spre aceeași destinație. Trotuarele bulevardului The Mall erau ticsite, mulțimile fiind oprite doar de gardurile care protejează cele două sensuri de trafic, unde accesul mașinilor a fost la rândul său restricționat. Fiecare centimetru de trotuar dintre cele două palate a fost ocupat strategic, probabil dinainte de răsărit. Am găsit oamenii înarmați cu telefoane, tablete și camere moderne care se ridicau în aer la cea mai mică mișcare. Între timp, la Palatul Saint James, Charles al III-lea depunea jurământul pentru a deveni noul monarh al Marii Britanii.

Graba de a imortaliza cel mai mic gest oficial și reacțiile automate au stârnit râsete și aplauze, la un moment dat, când a trecut o echipă de curățenie sau membrii ai echipelor de prim-ajutor, dispersate pe toate arterele din jur.

“Și ei merită aplaudați”, a spus o doamnă mai în vârstă zâmbind și imediat aprobată de o tânără.

Toți cei prezenți s-au arătat prietenoși și deschiși, însă conversau pe un ton scăzut și ușor solemn, departe de comportamentul gălăgios deseori întâlnit la manifestări publice. Am zărit multe priviri îngândurate, iar câțiva aveau lacrimi în ochi în timp ce împărtășeau din amintirile care îi leagă de regină.

“Îmi aduce aminte de bunica mea, pe care am pierdut-o de curând. De Crăciun, la cina cu familia o urmăream la televizor împreună cu bunica mea care a iubit-o și avea un mare respect pentru ea”, mi-a mărturisit Laura, care a venit din Manchester, cu soțul și cei doi copii, pentru a asista în weekend la evenimentele din capitală.

Soțul Laurei, Kevin, mi-a spus că a vrut ca familia, în special copiii săi, să ia parte la aceste momente istorice: “am simțit că e important pentru copii să fie aici astăzi. Am văzut mesajul regelui ieri și am vrut să fim aici în această zi specială. E ceva de care copiii își vor aduce mereu aminte. Cred că regele va fi unul bun și va continua moștenirea mamei sale, are simțul ei de umor”.