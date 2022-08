Coreea de Nord ridică toate restricțiile COVID. Kim Jong-un declară pandemia învinsă fără vaccin și alte tratamente

Liderul nord-coreean Kim Jong-un a anunțat victoria țării sale asupra COVID-19, ordonând ridicarea măsurilor preventive după ce, în luna mai, a recunoscut focarul de coronavirus. Dictatorul susține că succesul larg disputat al Phenianului ar fi recunoscut ca un miracol al sănătății globale.

Unii experți cred că această țară a manipulat amploarea focarului pentru a-l ajuta pe Kim să mențină controlul absolut asupra populației, pe fondul dificultăților economice tot mai mari. Ei spun că victoria anunțată de Jong-un semnalează scopul liderului suprem de a trece la alte priorități, dar sunt îngrijorați că remarcile surorii sale prefigurează o provocare. Kim Yo-Jong a spus că fratele ei s-a confruntat cu febră, acuzând Sudul că a trimis virusul prin pliante și avertizând cu represalii mortale.

Ministerul Unificării din Coreea de Sud, care se ocupă de afacerile inter-coreene, a emis o declarație în care exprimă un puternic regret pentru „comentariile extrem de lipsite de respect și amenințările” lansate de Nord, care s-au bazat pe „afirmații ridicole” despre sursa infecțiilor sale.

De când Coreea de Nord a recunoscut un focar de Omicron al virusului în mai, Phenian a raportat aproximativ 4,8 milioane de „cazuri de febră” în populația sa de 26 de milioane, însă doar puține dintre acestea ca fiind COVID. A precizat că boala a încetinit de săptămâni și doar 74 de persoane au murit.

„De când am început să desfășurăm campania maximă de urgență anti-epidemie (în mai), cazurile zilnice de febră, care au ajuns la sute de mii în primele zile ale focarului, au fost reduse la sub 90.000 o lună mai târziu și au scăzut continuu. Și zero cazuri de febră”, a spus Kim în discursul său de miercuri, potrivit KCNA.

„Pentru o țară care nu a administrat vaccin, succesul nostru de a depăși răspândirea bolii într-o perioadă atât de scurtă este uimitor”, a completat dictatorul nord-coreean.