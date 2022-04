Copil de trei ani din Cluj, la un pas de tragedie, după ce geamul unui autobuz electric i-a căzut în cap. Reacția companiei de transport public

Incident grav în Cluj-Napoca, într-un mijloc de transport în comun. Geamul unui autobuz electric a căzut în capul unui copil de trei ani, aflat în vehicul cu mama lui. Micuțul a fost la un pas de tragedie. Martoră la ce i s-a întâmplat băiețelului său, mămica a povestit totul. A trecut prin momente grele în clipa în care s-a desprins unul din geamurile autobuzului și a căzut în capul copilului.

Geamul rabatabil al unui autobuz electric s-a desprins, vineri seara, în jurul orei 19.30, în mers, lovind în cap un copil, pe strada Edgar Quinet, din Cluj-Napoca, a anunțat tatăl băiețelului.

Potrivit mamei copilului, geamul s-a desprins într-o curbă, „în timpul mersului. Nu îmi dau seama cum s-a putut întâmpla. Nu se împingea nimeni, eram putini în autobuz”.

„Autobuzul electric are doar patru geamuri mobile rabatabile, două pe o parte, două pe cealaltă. Unul s-a nimerit să-i cadă în cap copilului meu”, a relatat femeia pentru Știri de Cluj . „La prima stație a venit șoferul la noi. A luat geamul și l-a dus în cabina lui, iar la următoarea stație unde îi parkingul de pe Negoiu am coborât noi. Pentru mine a fost important că s-a liniștit copilul”, a completat mama acestuia.

Panicată, familia a dus copilul la IML Cluj pentru investigații.

Băiețelul de trei ani a fost lovit în cap „cu muchia cauciucată a geamului”.

„Mie îmi pare că e ok. De aceea am si coborât pe Mehedinți, să mergem direct acasă si să ne pregătim de somn. Sâmbătă s-a întors soțul de la țară, i-a pus mâna pe căpuț să-l mângâie și i s-a părut că se ferește ca și cum l-ar durea în zona aceea. Am mers direct la urgențe pe Moților și i-a făcut o ecografie. Totul e ok din exterior. Ca să vedem ce îi și în interior ni s-a recomandat o examinare pe bază de raze X. Ce îmi pare mie diferit e că doarme un pic mai mult decât de obicei. Oricum, ni s-a recomandat multă odihnă”, a explicat mama acestuia.