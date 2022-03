Comoara României care rămâne neexploatată ne costă scump în fiecare zi și arată ineficiența autorităților

În cazul în care vrei să cauți un vinovat pentru prețurile extraordinare pe care le vezi pe factura lunară de gaze naturale, poți începe cu autoritățile române care amână parcă la infinit exploatarea celei mai importante comori a țării noastre.

Rezervele de gaze naturale din Marea Neagră au făcut cap de afiș timp de mulți ani, dar în contextul ritmului accelerat al scumpirilor suferite de populație, nu ar trebui să vină ca o surpriză faptul că românii sunt mai supărați ca în alte dăți pentru că se amână reglementarea exploatării lor. Nu de alta, dar acele amânări măresc și mai mult dependența țării noastre importuri și, implicit, subminează securitatea energetică națională. Aceasta este opinia lui Cătălin Niță, director executiv al Federației Patronale de Petrol și Gaze (FPPG).

Cât plătesc românii pentru că nu profităm de comoara din Marea Neagră

Un motiv principal pentru care se amână începerea exploatării gazelor din Marea Neagră are legătură cu legea offshore, la care probabil că ai mai auzit referințe în trecut. Aceasta se traduce prin niște impozite extraordinare practicate de statul român, în creștere semnificativă de la an la an, pentru gaze precum cel care, la această oră, rămâne neexploatat. Ca referință, un studiu privind impozitarea specifică a producţiei de gaze naturale offshore din România, realizat de PwC România pentru Federaţia Patronală Petrol şi Gaze, semnalează că, în contextul creşterii preţului gazelor naturale, rata de impozitare efectivă specifică producţiei offshore din România a ajuns la 51% din venituri în anul 2021, reprezentând mai mult decât dublarea acesteia şi de 10 ori mai mult decât media europeană din anul 2020.

Dacă ne uităm doar la situația de anul trecut, în trimestrul 4 al anului 2021, rata efectivă de impozitare a gazelor naturale offshore a ajuns la 78% din venituri. Astfel, sectorul producţiei de gaze naturale are una dintre cele mai mari contribuţii la bugetul stat, asigurând astfel mai mult decât securitatea energetică a ţării în această perioadă.

”Între anii 2013 – 2021, doar impozitele suplimentare asupra producţiei de gaze naturale au reprezentat peste 8 miliarde lei, impozite stabilite cu scopul protejării consumatorilor vulnerabili. Chiar şi aşa, în lipsa modificării Legii offshore, în vederea asigurării stabilităţii şi competitivităţii regimului fiscal, decizia de investiţie în resursele din Marea Neagră va continua să fie amânată, cu impact major asupra sectorului energetic din România şi implicit asupra economiei”, susţin autorii cercetării.

Rezervele de gaz din Marea Neagră sunt atât de importante și de semnificative, încât, dacă ar ajunge să fie exploatate, România ar putea ajunge cel mai mare producător de gaze naturale din Uniunea Europeană, odată cu închiderea zăcământului Groningen din Olanda. ”Acest studiu poate fi privit ca un argument suplimentar pentru o decizie care să vină în favoarea sectorului energetic românesc. Tendinţa de reducere a producţiei de gaze naturale va continua în lipsa dezvoltării rezervelor din Marea Neagră, cu impact asupra creşterii dependenţei de importuri şi implicit a securităţii energetice naţionale”, a afirmat Cătălin Niţă.