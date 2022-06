Comoara inestimabilă în argint și bronz, găsită întâmplător în Mureș: “Astfel de descoperiri sunt chestii de noroc”

În Mureș a fost găsită comoara inestimabilă care constă în sute de monede din aur și argint. Aceasta a fost găsită întâmplător de către un bărbat care a mai realizat în trecut câteva descoperiri arheologice.

Tezaurul descoperit de către căutătorul de comori din județul Mureș are o vechime de peste 2.000 de ani. Acesta a fost găsit într-o pădure din zona localității Sângeru de Pădure. Această comoară conține aproximativ 300 de monede din argint și bronz.

Narcis Carțiș este un bărbat de 43 de ani și este cel care a descoperit tezaurul. Acesta este pasionat atât de istorie cât și de descoperirile arheologice, reușind în urmă cu un an și jumătate să obțină autorizația de detectorist. Acesta a mai făcut alte două descoperiri incluzând un vas antic cu monede, dar și patru tertadrachme.

„Caut extrem de mult şi din pădurea asta am făcut cam 50 la sută, jumătate de pădure deja e detectată, dar astfel de descoperiri sunt chestii de noroc. Nu poţi să ai o strategie, nu poţi să ştii unde găseşti ceva. Totul ţine de noroc şi insistenţă în ceea ce faci. Când auzi sunetul acela nu poţi să ştii ce ai găsit, fiindcă la fel sună şi la alte metale, nu poţi să ştii ce ai în pământ.

E o bucurie ce am trăit când am văzut ce am găsit, e a treia oară când descopăr ceva valoros. Prima oară am urlat în pădure de bucurie – am găsit patru tertadrachme cu 200 de ani înainte de Hristos (monede de argint din Grecia Antică, n.r.). Dacă vin la detectat, nu vin pentru o oră sau două, fiindcă atunci pierd vremea, plec la 12 şi vin seara. Nu poţi să mergi după hărţi fiindcă nu sunt, trebuie doar să ai noroc”, a declarat detectoristul Narcis Carţiş.