Comoara din România, mai aproape de a fi exploatată: ne va scădea facturile tuturor la energie

România are resursele naturale necesare pentru a dobândi o independență energetică veritabilă în fața importurilor rusești.

În plină criză energetică europeană, statele din regiune depun eforturi pentru a deveni independente față de Moscova. Din fericire, România este unul dintre statele care se bucură de o dependență extrem de redusă de importurile energetice rusești, însă chiar și în aceste condiții autoritățile noastre își doresc să crească producția internă.

Prin urmare, încep exploatările de gaz din Marea Neagră. Am putea vedea primele gaze scoase din adâncuri chiar anul acesta, după cum spun oficialii de la București.

„Primele gaze din Marea Neagră vor fi extrase de către compania Black Sea Oil and Gas la jumătatea acestui an şi atunci vom avea un miliard de metri cubi în plus pe an asiguraţi prin această investiţie. (…)

În perimetrul de la Caragele există speranţe şi s-a discutat ca primele gaze să fie extrase în anul 2024 iar în perimetrul Neptun Deep, mai devreme de finele lui 2026-2027 nu putem să sperăm că vom avea gaz din Marea Neagră. Cert este că, în tot acest ansamblu, trebuie să recunoaştem că România este o ţară norocoasă, având această resursă deosebit de importantă în acest moment”, a afirmat Nicolae Ciucă în cadrul unei emisiuni la TVR1.