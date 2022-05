Cine vinde telefoane în România: pe ce poziții sunt Apple, Xiaomi, Samsung și alții

Samsung, Apple, Xiaomi și Oppo se “bat” pe primele locuri la vânzări în România. Iată cum arată clasamentul în primul trimestru de anul acesta.

Samsung este din nou pe primul loc pe piaţa smartphone-urilor din România. Brandul de smartphone-uri are o cotă de piaţă de 42%, în primul trimestru, potrivit datelor Canalys. Pe locul al doilea se află tot Xiaomi.

Samsung, lider de piață la vânzări de telefoane

Ca să ai idee cum a fost făcut clasamentul producătorilor de telefoane inteligente din România, statisticile Canalys analizează cifrele livrărilor, adică unitățile intrate în România pentru vânzare, dar nu și vândute efectiv către consumatorul final. Spre exemplu, chiar dacă Samsung s-a menținut pe prima poziție în topul vânzărilor, livrările sale s-au diminuat cu 33%. Ca referință, în ultimul trimestru al anului trecut, cota de piață a gigantului tech a fost de 31%.

De asemenea, Xiaomi a obținut o cotă de 20% a numărului de unități livrate și o creștere de la an la an de 1%. Producătorul de telefoane se menține astfel pe poziția pe care a ocupat-o și în ultimul trimestru din 2021. În ceea ce-l privește pe gigantul din Cupertino, telefoanele Apple au luat 10% din piaţă şi se clasează pe locul al treilea, cu o creştere de 8%.

Apoi, în clasament, urmează Oppo, cu livrări mai mici cu 16% şi o cotă de 8%. În final, top cinci se încheie cu un nou venit în acest clasament, și anume compania TCL care a obținut o cotă de 4% din piață.

Războiul din Ucraina are consecințe grave pe toate planurile, înclusiv atunci când vorbim despre livrările de telefoane mobile. Însă acest act agresiv al Rusiei împotriva Ucrainei, nu este singurul motiv pentru care piața smartphone-urilor este, în acest moment, într-un impas. Spre exemplu, în primele luni ale acestui an, livrările de telefoane mobile au scăzut cu aproximativ 11%, iar acest lucru este cauzat de războiul de lângă granița României, însă și de instabilitatea economică a lumii, în general. În plus, vorbim, de asemenea, despre noi blocaje venite direct din China.