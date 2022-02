Cine sunt românii care vor fi dați afară de la muncă, deși lucrau pentru o companie prietenă cu statul

A doua lună din 2022 va băga în șomaj numeroși angajați români care lucrau la Electrica. Această companie, unde acționar majoritar este chiar statul român, tocmai a anunțat concedieri în rândul personalului.

Peste 48% dintre acțiunile Grupului Electrica SA sunt deținute de statul român, însă acest lucru nu e suficient pentru a proteja personalul, care va fi lovit, în scurt timp, de concedieri.

Furnizorii traversează o perioadă dificilă în acest moment, ei plângându-se, la rândul lor, de costul prea mare de achiziție, dar și de faptul că statul nu le-ar fi plătit sumele pentru compensarea facturilor. Prin urmare, aceștia se văd dispuși chiar să facă imprumuturi pentru a acoperi pierderile.

Conform informațiilor profit.ro, compania Electrica se vede nevoită „să contracteze anul acesta împrumuturi bancare suplimentare pe termen scurt pentru finanțarea activității curente în valoare de până la 1,5 miliarde lei, pentru care are nevoie de garanția companiei-mamă, întrucât suma menționată este mai mare decât valoarea contabilă totală a activelor Electrica Furnizare la 31 decembrie 2021, cifrată la sub 1,4 miliarde lei, iar grupul Electrica SA are rating corporativ de nivel BBB de la agenția Fitch Ratings, astfel că garanția sa este de natură să reducă costurile de finanțare ale subsidiarei de furnizare”.