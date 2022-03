Cine întoarce banii cu lopata, în România, chiar dacă sunt multe crize și război la graniță: au mare noroc

Deși contextul economic și macroeconomic este unul nefavorabil mediului de business și piețelor financiare, în general, există și domenii de activitate care reușesc să înregistreze performațe ce trec dincolo de granițele țării.

În România, un astfel de domeniu e reprezentat de industria auto. Deși sectorul acesta s-a confruntat și el cu propriile sale provocări, generate în special de criza de semiconductori sau de scumpirile la energie, per ansamblu înregistrează performanțe notabile, ce ne plasează pe locuri fruntașe în clasamentele europene.

Cifrele vorbesc de la sine

Conform ultimelor date ale Asociației Constructorilor de Automobile din Europa (ACEA), piața auto din țara noastră înregistrează, pe primele două luni din 2022, cea mai mare creștere din Uniunea Europeană!

Pe primele două luni din anul curent au fost inmatriculate un numar de 1.401.960 unitati, o scadere cu -6.4% fata de perioada similara din 2021.

Au fost inregistrate cresteri ale inmatricularilor de autoturisme noi comparativ cu ianuarie 2021 in: Germania (+5.6%) si Spania (+4.2), in timp ce Italia (-21%) si Franta (-15.7%) inregistrand scaderi ale inmatriculalor.

In luna februarie 2022, Inmatricularile de autoturisme noi in Uniunea Europeana au scazut cu -6.7% fata de februarie 2021, atingandu-se un nivel de 719.465 unitati.

Raportul mai arată că Romania se situeaza pe pozitia 14 in UE, cu un volum de 17.953 autoturisme noi inmatriculate, inregistrand o crestere de +39.2% comparativ cu ianuare-februarie 2021.

Avem și o situație a constructorilor de mașini care au ajuns cei mai populari, după numărul de înmatriculări. Astfel, cele mai multe autoturisme noi inmatriculate in total Europa sunt reprezentate de grupul VW cu 399.173 unitati, in scadere cu -7.8%, urmate de grupul STELANTIS cu 320.662 unitati, in scadere cu –15.1%, HYUNDAY cu 160.947 unitati, in crestere cu +30.5% si de Grupul Renault cu 147.864 unitati, in scadere cu -2.4% (din care DACIA: 63.294 unitati, in crestere cu +16.4% fata de ianuarie-februarie 2021). Autoturismele marca Ford au reprezentat in ian-feb 2022 un numar de 75.976 unitati noi inmatriculate,in scadere cu -14% fata de perioada similara din 2021.