China se repoziționează în războiul din Ucraina? Beijingul cere noi negocieri de pace, după ce a refuzat să condamne invazia rusă

În urma unei convorbiri telefonice între ministrul chinez de Externe, Wang Yi, și omologul său ucrainean, Dmitro Kuleba, Beijingul a făcut apel la discuții pentru a pune capăt conflictului din Ucraina, care a intrat deja în cea de-a șasea săptămână. „Războaiele se termină în cele din urmă. Cheia este cum să menținem o securitate durabilă în Europa“, a spus Wang. Mai multe detalii, în continuare.

Convorbirea, despre care China spune că a avut loc la cererea Ucrainei, a fost prima conversație la nivel înalt între cele două țări de la 1 martie, când ministrul ucrainean de Externe a solicitat Beijingului să își folosească legăturile cu Moscova pentru a opri invazia Rusiei.

La rândul său, Dmitro Kuleba a scris următoarele pe Twitter: „Recunoscător omologului meu chinez pentru solidaritatea cu victimele civile“.

Had a call with State Councilor and Foreign Minister Wang Yi. Grateful to my Chinese counterpart for solidarity with civilian victims. We both share the conviction that ending the war against Ukraine serves common interests of peace, global food security, and international trade.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 4, 2022