Cele mai scumpe bijuterii purtate de vedete în producțiile cinematografice: cât costă “inima oceanului” din Titanic

Celebra “inimă a oceanului” purtată de Rose din Titanic ar fi cea mai scumpă bijuterie prezentată într-un film. Purtată de Kate Winslet, celebra piesă dintr-un diamant albastru este evaluată la aproape 475 de milioane de euro. Iată cele mai scumpe bijuterii din filme.

Asta arată cel mai recent studiu al Confused.com (T2 2022). Cercetarea dezvăluie cele mai scumpe bijuterii purtate de vedetele de film pe marele ecran, cu evaluări ale experților oferite de Queensmith.

Așadar, iconica Heart of the Ocean purtată de Rose în Titanic este cel mai scump articol de bijuterii din cinema. Colierul, deținut de personajul lui Kate Winslet, este evaluat la 474.983.886 de euro. Memorabil și emblematic, diamantul albastru în formă de inimă de 56 de carate este inspirat de diamantul Hope (45,52 carate), extras din India în secolul al XVII-lea. Este considerat unul dintre cele mai valoroase diamante din lume.

Cele mai scumpe bijuterii de pe marile ecrane

Apoi, celebrul colier „Toussaint” purtat de Daphne Kluger în Ocean’s 8 este a doua cea mai scumpă bijuterie de pe marele ecran, evaluată la 142.289.812 euro. Colierul, purtat de personajul lui Anne Hathaway, cuprinde diamante de diferite dimensiuni, inclusiv diamantul Queen of Holland albastru-alb, de 136,25 carate, și un diamant verde-măsliniu de 12 carate. Această piesă este evaluată cu 198% mai mult decât colierul Bvlgari purtat de Lady Gaga ca Patrizia Reggiani în House of Gucci (2021).

Rank Character Film Necklace Estimated price in EUR 1 Rose Bukater Titanic The Heart of the Ocean necklace €474,983,886 2 Daphne Kluger Ocean’s 8 Cartier necklace named The Toussaint €142,289,812 3 Linnet Ridgeway Doyle Death on the Nile 128-carat yellow diamond necklace €28,473,005 4 Andie Anderson How to Lose a Guy in 10 Days Yellow diamond Isadora necklace €4,744,122 5 Lorelei Lee Gentlemen Prefer Blondes Moon of Baroda diamond necklace €4,157,573 6 Anna Karenina Anna Karenina Diamond necklace €2,969,695 7 Elise Clifton-Ward The Tourist Diamond choker necklace €2,375,756 8 Marie Schmidt The 355 Piaget’s Sunny Side of Life rose gold necklace €730,816 9 Patrizia Reggiani House of Gucci Bvlgari necklace €593,840 10 Vivian Ward Pretty Woman Ruby and diamond heart necklace €534,456

Purtat de Linnet Doyle (Gal Gadot) în recent lansatul Death on The Nile (2022), colierul cu diamante canare de 128,54 ocupă locul trei. Evaluat la aproape 30 de milioane de euro (28.473.005 de euro), este o recreare a unuia dintre cele mai mari diamante galbene din lume, Tiffany. Acest diamant a fost descoperit în Africa de Sud în 1877 și apoi tăiat în 82 de fațete, pentru a asigura o strălucire maximă, mai degrabă decât să pună accent pe dimensiunea sa. Valorează de șase ori mai mult decât un alt colier cu diamante galbene analizat, Isadora, purtat de Andie în How to Lose a Guy in 10 Days (2003).